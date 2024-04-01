В Петербурге наградили участников конкурса «Голосуем всей семьёй!»

В Петербурге подвели итоги конкурса «Голосуем всей семьей!», который проводился в дни выборов президента страны по инициативе проекта «Единой России» «Крепкая семья».

«Первое место заняла семья Кисиных, в которой папа и мама — врачи, дети-двойняшки учатся в школе и занимаются в театре кукол Дворца творчества юных. Сын также обучается музыке по классу фортепиано, является участником многочисленных конкурсов и концертов, а дочка посещает школу дизайна. Вот такая дружная и творческая, истинно петербургская семья!», — рассказала региональный координатор партийного проекта Анна Филоненко.

В качестве приза семье, проживающей в Невском районе, вручили сертификат на годовую подписку в онлайн-кинотеатре.

Конкурс-флешмоб «Голосуем всей семьёй!» проводился в Петербурге с 15 по 17 марта. Жителям Северной столицы предложили записать видеоролик на фоне избирательного участка, озвучив при этом собственный девиз крепкой семьи.

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных жителей.