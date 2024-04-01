ента новостей

18:18
На КАД между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы
15:58
В районе развязки КАД с Московским шоссе досрочно заменили шумозащитные экраны
14:18
Фестиваль Roof Fest объявляет новый сезон концертов на крыше!
14:11
В Петербурге наградили участников конкурса «Голосуем всей семьёй!»
12:50
«Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги
12:36
Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге
12:35
В Ленобласти ограничивают движение большегрузов
12:05
В Ленобласти пьяный мужчина избил отчима молотком
12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:45
В Рощино неизвестный напал на подростка с молотком и и перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной
11:34
В центер Петербурга задержали двоих грабителей
11:03
Сроки перекрытия КАД перенесли. Временную схему движения изменили
10:22
Начался месяц благоустройства
10:04
Более 700 семей получат квартиры
09:19
В Ленобласти кинологи Росгвардии поделились секретами дрессировки собак
18:43
На соревнованиях в Санкт-Петербурге погиб известный роллер Роман Богрец
17:03
Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу
12:34
Выставка «Мальчишки и девчонки»
12:30
В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу
12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
12:17
В Ленобласти поймали подозреваемого в обмане пенсионерки из Приморского района
12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
12:31
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией
12:27
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей
12:21
На Васильевском острове задержали подозреваемых в нападении на подростка
11:51
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки, совершенное 18 лет назад
09:14
20 лет со дня 5 волны расширения НАТО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили участников конкурса «Голосуем всей семьёй!»

В Петербурге наградили участников конкурса «Голосуем всей семьёй!»

0
72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Представители партийного проекта «Крепкая семья» вручили приз авторам лучшего семейного видеоролика

В Петербурге подвели итоги конкурса «Голосуем всей семьей!», который проводился в дни выборов президента страны по инициативе проекта «Единой России» «Крепкая семья». 

«Первое место заняла семья Кисиных, в которой папа и мама — врачи, дети-двойняшки учатся в школе и занимаются в театре кукол Дворца творчества юных. Сын также обучается музыке по классу фортепиано, является участником многочисленных конкурсов и концертов, а дочка посещает школу дизайна. Вот такая дружная и творческая, истинно петербургская семья!», — рассказала региональный координатор партийного проекта Анна Филоненко. 

В качестве приза семье, проживающей в Невском районе, вручили сертификат на годовую подписку в онлайн-кинотеатре. 

Конкурс-флешмоб «Голосуем всей семьёй!» проводился в Петербурге с 15 по 17 марта. Жителям Северной столицы предложили записать видеоролик на фоне избирательного участка, озвучив при этом собственный девиз крепкой семьи.

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных жителей.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2013, 08:13
Конкурс молодых семей Ленобласти «Дружная семья»
1-06-2020, 19:51
В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»
17-10-2012, 00:56
Конкурс лучших семей Петербурга
25-11-2012, 09:18
29 ноября состоится подведение итогов конкурса «Петербургская семья»
7-08-2023, 16:41
«Помогаем семьям, которым непросто»: в рамках акции «Собери ребёнка в школу» единороссы вручили наборы для учёбы слабослышащим детям
16-05-2023, 15:11
В Гатчине обсудили проекты программ, направленных на укрепление ценности семьи и семейного образа жизни

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
0
84
Сегодня, 11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
0
137
Вчера, 12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
0
220
30-03-2024, 12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
Наверх