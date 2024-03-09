Пожилые женщины лишись 3 миллионов

«Питерец.ру» сообщает, что две пожилые женщины стали жертвой мошенников, из-за чего лишились более 3 млн. руб. Так 65-летняя петербурженка поверила аферистке, представившейся сотрудницей сотовой компании.

Мошенница сообщила, что у пенсионерки заканчивается срок действия телефонного номера и также добавила, что кто-то обманным путем стремится получить кредит. В итоге злоумышленница предложила жертве самой взять кредит и перевести эти деньги на счет, который продиктовала. Как результат, доверчивая пенсионерка лишилась свыше 2 млн. руб.

Другой случай произошел с 73-летней женщиной. Позвонившие представились сотрудниками различных служб, которые якобы пытались помочь сохранить сбережения. На самом же деле они обманным путем получили от женщины более 1 млн. руб., которые она сама перевела мошенникам.