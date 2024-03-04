В Петербурге безымянный сквер у Соборной мечети получил имя в честь Атауллы Баязитова

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О присвоении наименования безымянному скверу в Петроградском районе Санкт‑Петербурга».

Сквер расположен на пересечении Кронверкского проспекта и Конного переулка. Решение о присвоении имени скверу было принято на заседании Топонимической комиссии в октябре прошлого года.

Он получил название в честь Атауллы Баязитова (1846-1911) - проживавшего в Санкт‑Петербурге татарского просветителя, религиозного и общественного деятеля, создателя одной из первых газет на татарском языке «Нур». Баязитов был одним из инициаторов строительства Соборной мечети, к которой примыкает сквер.