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Питерец.ру » Общество » Появятся тракторы с беспилотниками

Появятся тракторы с беспилотниками

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
3dnews.ru
В Петербурге начнут выпускать тракторы с беспилотным управлением

Технологии искусственного интеллекта внедряются во многих сферах. Они стали заменять участие человека. Например, сегодня транспортом могут управлять беспилотники. Если так будет продолжаться дальше, то через какое-то время профессии водитель и оператор канут в лету.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начнут изготавливать тракторы с беспилотниками. Это будет первое производство такой техники в нашей стране. Выпуск первой партии намерены осуществить следующей осенью.

Владелец такого трактора сможет получать отчеты от робота. Искусственный интеллект сообщит о выполнении работ и состоянии техники. Имеющиеся в тракторе датчики получают информацию о почве и растениях. Оператор будет получать сведения через фото- и видеосъемку.

Ожидается, что стоимость такого трактора будет в 3 раза больше обычного. Однако производительность увеличится на 20%, а затраты на ремонт снизятся на 80%. Вложения в эти технологии должны будут окупиться от 1 до 3 лет.

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