Профессору Корабелки вручили плотницкий топор

25 января на Адмиралтейской набережной у памятника «Царь-плотник» студенты и сотрудники СПбГМТУ возложили цветы основателю Морской столицы. Мероприятие приурочено к годовщине вручения Петру I патента корабельного плотника в Голландии. Это первый в России документ о морском образовании.

В нынешнем году патент "Петровский корабел" и плотницкий топор вручили доктору технических наук, профессору, вице-президенту российского научно-технического общества судостроителей имени академика А.Н. Крылова, директору департамента международного сотрудничества СПбГМТУ Кириллу Рождественскому. Он активно принимает участие в организации церемонии на Адмиралтейской набережной с момента ее появления.

Впервые торжественное возложение цветов к памятнику «Царь-плотник» прошло в 2006 году по инициативе Морского технического университета и фонда "Морское образование" при поддержке Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга.

С 2010 года на церемонии лучшим представителям морской отрасли вручают патент "Петровский корабел" и плотницкий топор в скрипичном футляре, символизирующие признание заслуг и мастерство в области судостроения, судоходства, морской науки, образования и других направлениях морской деятельности.