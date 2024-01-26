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Питерец.ру » Общество » Профессору Корабелки вручили плотницкий топор

Профессору Корабелки вручили плотницкий топор

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53
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
На Адмиралтейской набережной у памятника «Царь-плотник» студенты и сотрудники СПбГМТУ возложили цветы основателю Морской столицы

25 января на Адмиралтейской набережной у памятника «Царь-плотник» студенты и сотрудники СПбГМТУ возложили цветы основателю Морской столицы. Мероприятие приурочено к годовщине вручения Петру I патента корабельного плотника в Голландии. Это первый в России документ о морском образовании.

В нынешнем году патент "Петровский корабел" и плотницкий топор вручили доктору технических наук, профессору, вице-президенту российского научно-технического общества судостроителей имени академика А.Н. Крылова, директору департамента международного сотрудничества СПбГМТУ Кириллу Рождественскому. Он активно принимает участие в организации церемонии на Адмиралтейской набережной с момента ее появления. 

Впервые торжественное возложение цветов к памятнику «Царь-плотник» прошло в 2006 году по инициативе Морского технического университета и фонда "Морское образование" при поддержке Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга.

С 2010 года на церемонии лучшим представителям морской отрасли вручают патент "Петровский корабел" и плотницкий топор в скрипичном футляре, символизирующие признание заслуг и мастерство в области судостроения, судоходства, морской науки, образования и других направлениях морской деятельности.

Источник: СПбГМТУ
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