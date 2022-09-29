Танцоры "Битком" триумфально начали новый творческий сезон

В среду, 28 сентября, танцевальный коллектив Корабелки "Битком" стал участником грандиозного шоу, посвященного городскому дню первокурсника. Мероприятие прошло при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Студенты Морского технического университета выступили в концертном зале "Аврора" с тремя номерами, причем именно они начинали праздничную программу, что всегда очень почетно.

Ранее танцевальный коллектив "Битком" стал участником церемонии открытия (17 сентября) и закрытия (24 сентября) всероссийского конкурса "Студлидер". Коллектив СПбГМТУ выступил для студенческого сообщества всей России, на одной сцене вместе с профессиональными артистами. Конкурс проводился при поддержке Правительства России и Российского Союза Молодежи.

Отметим, что в этих значимых мероприятиях городского и всероссийского масштаба смогли принять участие студенты-первокурсники Корабелки, только в этом году ставшие танцорами коллектива "Битком".

Поздравляем ребят с таким великолепным стартом творческого сезона и желаем им новых побед и триумфов на сценических площадках Санкт-Петербурга и России!