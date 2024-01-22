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Питерец.ру » Общество » Депутаты поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны

Депутаты поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны

Председатель ЗакC Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, депутат ЗакC СПб Александр Ходосок и представители администрации Курортного района поздравили со 108-летием Валентина Рослякова – самого возрастного из ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны.

– Мы приезжаем сюда по традиции не только для того, чтобы поздравить вас с днём рождения. Мы ежегодно собираемся здесь, чтобы пожать руку человеку, который творил историю. Который всей своей жизнью, своим долголетием поддерживает и подаёт пример многим жителям нашего города и страны. Желаю вам ещё многих лет жизни, здоровья, любви и заботы со стороны окружающих вас людей, – сказал Александр Бельский.

Валентин Росляков – полковник в отставке. Родился 22 января 1916 года в деревне Коптево Тамбовской области. В 1937 году пошёл служить в Красную армию. В августе-сентябре 1941 года – участвовал в Иранской операции, получил множественные ранения, горел в танке. После выздоровления освобождал Белгород, Харьков, территории Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. В одном из сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34. Вместе с вверенными ему экипажами оставшихся машин подбил 12 из 16 немецких «тигров». Окончил войну в городе Штеттин на Балтике (ныне польский Щецин). Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», другими государственными наградами. Пользуется безмерным уважением жителей. В 2017 году ему присвоено звание Почётного гражданина Сестрорецка. В феврале 2022 года Валентина Прокофьевича Рослякова зарегистрировали в Книге рекордов России как самого возрастного участника Великой Отечественной войны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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