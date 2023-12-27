В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области завершила строительство детского садика на 190 мест на Пражской улице Кудрово. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал региональный Госстройнадзор.
В новом детском саду расположено 9 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для персонала, в том числе для логопеда и медицинского работника. Также в нем предусмотрен пищеблок и прачечная. В ясельной и младшей группах сделаны теплые полы в игровой комнате. Для удобства персонала предусмотрены электронные подъемники для готовой пищи. Трехэтажное здание оборудовано лифтами, у входа установлен подъемник для маломобильных групп населения. На территории детского сада расположены детские площадки с необходимым игровым оборудованием и беседками.
В 2024 году новое современное дошкольное образовательное учреждение откроет свои двери для воспитанников Ленинградской области.
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