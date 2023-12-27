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Питерец.ру » Общество » В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест

В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области завершила строительство детского садика на 190 мест на Пражской улице Кудрово.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области завершила строительство детского садика на 190 мест на Пражской улице Кудрово. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал региональный Госстройнадзор.

«Это не первый социальный проект, который взяла на себя Дирекция: с 2019 года с помощью частных инвестиций дирекция построила два пожарных депо и завершила строительство четырех проблемных объектов. Строительство этого садика проходило в условиях жесткого дефицита финансирования, но эта работа помогла нам выявить слабые стороны работы с внебюджетным финансированием. Благодаря этому сегодня продолжается строительство отделения полиции и других важных проектов», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

В новом детском саду расположено 9 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для персонала, в том числе для логопеда и медицинского работника. Также в нем предусмотрен пищеблок и прачечная. В ясельной и младшей группах сделаны теплые полы в игровой комнате. Для удобства персонала предусмотрены электронные подъемники для готовой пищи. Трехэтажное здание оборудовано лифтами, у входа установлен подъемник для маломобильных групп населения.  На территории детского сада расположены детские площадки с необходимым игровым оборудованием и беседками.  

В 2024 году новое современное дошкольное образовательное учреждение откроет свои двери для воспитанников Ленинградской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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