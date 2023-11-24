Традиционный праздник «Золотой урожай 2023» прошел в БКЗ «Октябрьский». Садоводов и огородников города поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга расположены 133 садоводческих некоммерческих товарищества, объединяющие почти двадцать с половиной тысяч участков. Ими пользуются порядка 50 тыс. жителей города. Еще более 2,5 млн горожан ежегодно выезжают летом на свои садовые участки в районы Ленинградской области. Практически 200 тыс. семей живут там круглый год. В целом на территории Петербурга и Ленинградской области расположено свыше 3 тыс. садоводческих товариществ, насчитывающих около 700 тыс. участков. В 2023 году петербургские садоводы собрали свыше 550 тыс. тонн фруктов и овощей.
Он напомнил, что у основателя Петербурга был свой Аптекарский огород на Петроградской стороне. В Петергофе и Летнем саду император выращивал редкие цветы и растения. Именно он научил россиян возделывать картофель. В Петербурге было создано Российское Императорское общество садоводств. Город первым в стране начал отмечать День садовода и первым создал систему бесплатной медицинской помощи в садоводствах.
Власти Санкт-Петербурга стабильно поддерживают объединения дачников и садоводов, выделяя бюджетное финансирование на благоустройство и развитие инженерной и социальной инфраструктуры СНТ как в городе, так и в Ленинградской области. Так, в 2023 году на ремонт проездов, обеспечивающих доступ к товариществам, которые расположены на территории 8 районов Санкт-Петербурга было направлено более 77 млн рублей.
Еще свыше 1 миллиарда рублей в ближайшие 3 года будет выделено на ремонт подъездных дорог к петербургским садоводствам в Ленинградской области в рамках Соглашения двух регионов. Соответствующий закон был утвержден городским парламентом в конце прошлого года. Это позволит обеспечить нормальными дорогами почти 90 тысяч садовых участков, на которых с мая по октябрь проживают около 250 тысяч петербуржцев. Уже в этом году было отремонтировано свыше 40 километров трасс, которые обеспечивают подъезд к 100 товариществам. В 2024 году в рамках соглашения планируется ремонт еще 17 подъездных дорог к садоводствам в Ленинградской области.
Спикер петербургского парламента и Губернатор города вручили награды лучшим петербургским садоводам.
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