Традиционный праздник «Золотой урожай 2023» прошел в БКЗ «Октябрьский». Садоводов и огородников города поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

– «Золотой урожай» – это действительно замечательный праздник. Что объединяет наши два региона – Санкт-Петербург и Ленинградскую область, которая нас со всех сторон окружает? Конечно, это садоводы. Больше двух с половиной миллионов петербуржцев летом выезжают за город в Ленинградскую область. Конечно, многим из нас уже не требуется самостоятельно выращивать огурцы, помидоры и картофель, но мы все равно стремимся к земле. Я, например, хорошо помню, как в девяностые годы мы с папой на автобусе везли с дачи мешок картошки, чтобы просто пережить те тяжелые времена. Поэтому, несмотря на то что лужайки у нас сейчас вытесняют грядки, мы всегда готовы к неожиданностям. Мне вообще кажется, что садоводство стало частью нашей национальной идеи. Всю нашу страну объединяют садоводы, – сказал Александр Бельский.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга расположены 133 садоводческих некоммерческих товарищества, объединяющие почти двадцать с половиной тысяч участков. Ими пользуются порядка 50 тыс. жителей города. Еще более 2,5 млн горожан ежегодно выезжают летом на свои садовые участки в районы Ленинградской области. Практически 200 тыс. семей живут там круглый год. В целом на территории Петербурга и Ленинградской области расположено свыше 3 тыс. садоводческих товариществ, насчитывающих около 700 тыс. участков. В 2023 году петербургские садоводы собрали свыше 550 тыс. тонн фруктов и овощей.

– Вы выращиваете не только картофель, помидоры, огурцы, редис, но и редкие арбузы, дыни. Это стоит большого труда. Вашему урожаю мог бы порадоваться наш первый садовод – Петр Великий, – отметил Губернатор города Александр Беглов.

Он напомнил, что у основателя Петербурга был свой Аптекарский огород на Петроградской стороне. В Петергофе и Летнем саду император выращивал редкие цветы и растения. Именно он научил россиян возделывать картофель. В Петербурге было создано Российское Императорское общество садоводств. Город первым в стране начал отмечать День садовода и первым создал систему бесплатной медицинской помощи в садоводствах.

Власти Санкт-Петербурга стабильно поддерживают объединения дачников и садоводов, выделяя бюджетное финансирование на благоустройство и развитие инженерной и социальной инфраструктуры СНТ как в городе, так и в Ленинградской области. Так, в 2023 году на ремонт проездов, обеспечивающих доступ к товариществам, которые расположены на территории 8 районов Санкт-Петербурга было направлено более 77 млн рублей.

Еще свыше 1 миллиарда рублей в ближайшие 3 года будет выделено на ремонт подъездных дорог к петербургским садоводствам в Ленинградской области в рамках Соглашения двух регионов. Соответствующий закон был утвержден городским парламентом в конце прошлого года. Это позволит обеспечить нормальными дорогами почти 90 тысяч садовых участков, на которых с мая по октябрь проживают около 250 тысяч петербуржцев. Уже в этом году было отремонтировано свыше 40 километров трасс, которые обеспечивают подъезд к 100 товариществам. В 2024 году в рамках соглашения планируется ремонт еще 17 подъездных дорог к садоводствам в Ленинградской области.

Спикер петербургского парламента и Губернатор города вручили награды лучшим петербургским садоводам.