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Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка»

«Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
До 15 декабря в региональных отделениях партии пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах

До 15 декабря в региональных отделениях партии пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах

В преддверии Нового года активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей. 

 «В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная елка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», – отметила координатор партпроекта, сенатор Галина Карелова. 

 Организаторы акции полагают, что подарить пожилым людям можно необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. «Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», – рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В Петербурге все желающие принять участие в акции «Серебряная ёлка» могут принести подарки в реготделение партии по адресу: Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3.

«В партийном проекте «Старшее поколение» участвует много активистов и общественников, которые не понаслышке знают, как отзывается доброе слово, внимание и тем более праздничный подарок в сердце пожилого, одинокого человека. «Серебряная ёлка» – возможность поделиться праздничным настроением и радостью с теми, кто в этом действительно нуждается. В домах-интернатах и центрах социального обслуживания города обязательно пройдут праздничные новогодние мероприятия, а подарки, собранные у «Серебряной ёлки», будут этому хорошим дополнением», – сказал председатель регионального общественного совета профильного партпроекта Дмитрий Логунов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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