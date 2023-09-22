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Питерец.ру » Общество » Детский санаторий в Петербурге достроят в этом году

Детский санаторий в Петербурге достроят в этом году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Депутат регионального парламента Александр Ходосок инициировал выездное межведомственное совещание на проблемном объекте

Детский туберкулёзный санаторий «Жемчужина» в посёлке Ушково Курортного района сдадут до конца года. В этом подрядчики, отвечающие за проблемную стройку, заверили межведомственную комиссию, побывавшую на объекте по инициативе депутата фракции «Единой России» в региональном парламенте Александра Ходоска. В выездном совещании приняли участие вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко, председатель Комитета по строительству Игорь Креславский и специалисты «Фонда капитального строительства и реконструкции».

Александр Ходосок держит объект на контроле не первый год — на строительстве уже неоднократно сменился подрядчик, сроки завершения строительных работ не соответствуют оговоренным, и к их качеству уже не раз возникало множество вопросов, потребовавших вмешательства депутатов и исполкома регионального отделения «Единой России».

«В рамках мониторинга реализации Народной программы партии организовали выезд для поднятия проблемных вопросов, которые сегодня есть относительно ввода в эксплуатацию этого объекта. В присутствии вице-губернатора, руководителей профильных комитетов, специалистов нас заверили в том, что данный объект будет введен в строй именно в этом году», — рассказал депутат.

Он отметил, что накануне состоялись соответствующие совещания, Комитет по строительству определил новую дорожную карту, в которой есть порядок финансирования как подрядных, так и субподрядных организаций.

«Нас заверили: все, что касается работы строителей, закупки оборудования, будет организовано. Надеюсь, что к новогодним праздникам этот объект сдадут в эксплуатацию. Генеральный подрядчик пообещал, что благоустройство здесь будет проведено к 10 октября. Я и дальше буду контролировать ситуацию, в октябре приедем сюда, чтобы посмотреть, как выполнены работы», — добавил Александр Ходосок.

Николай Линченко поручил профильным ведомствам города проконтролировать соблюдение графиков работ и не допускать отставаний. Вице-губернатор подчеркнул, что подрядчик должен с максимальной ответственностью подойти к строительству данного объекта и мобилизовать все силы для его своевременного ввода.

Детский санаторий «Жемчужина» рассчитан на 300 мест. В составе комплекса: лечебно-административный корпус, пищеблок, бассейн, актовый зал, школьный корпус, шесть спальных корпусов, два здания для временного пребывания персонала, здание изолятора, прачечная, хозблок, а также вспомогательные сооружения. Степень строительной готовности объекта составляет 92%. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство.

Петербургские единороссы продолжают мониторинг реализации Народной программы партии, созданной вместе с жителями города. Депутаты привлекают представителей исполнительной власти и контролирующих ведомств к решению проблем на стройках, где темпы или качество работ не соответствуют первоначальным планам.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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