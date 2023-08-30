ента новостей

13:51
В кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами
13:08
Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году
11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
11:00
На Пороховском кладбище к могиле Пригожина открыли проход
10:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров
10:37
В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей
10:27
В Невском районе задержали участников семейной поножовщины
22:26
«СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир
21:41
Волейбольная «Ленинградка» примет участие в «Кубке Столетия», который начнётся 1 сентября в Калининграде матчем с «Протоном»
20:29
Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга
18:15
Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года
18:11
В Петербурге стартовал курс самообороны для журналистов
12:37
Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября
12:27
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков
11:59
В Парголово задержали автограбителя
11:53
В Кировском районе задержали наркоперевозчика
09:54
В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста
09:50
В Кингисеппе в подвале жилого дома нашли найдены трупы двоих человек
09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
23:19
Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»
20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
17:50
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов
16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама
15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
13:30
Хулигана, избившего журналистку международной телекомпании в Петербурге задержали в Карелии
13:19
Выставка «Учитель, ученик»
13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами

В кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В 2024 году в Кронштадте откроется новый лицей на 550 мест.

В 2024 году в Кронштадте откроется новый лицей на 550 мест. Объект входит в состав комплекса социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Как планируется, здание лицея будет сдано не позднее III квартала 2024 года. Лицей будет передан на баланс администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Проект по созданию лицея реализует девелопер «ГК Алькор». Это стратегический партнер проекта «Остров фортов», который осуществляет строительство ряда объектов жилой, социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктуры на территории кластера. Общая площадь трехэтажного здания составит 14 179 кв. м. Лицей вместит 22 учебных класса, 8 из которых предусмотрены для учеников младшего звена и 14 – для среднего и старшего звена.

Кроме учебных классов, в лицее создадут библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал со сценой, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также кабинеты для изучения иностранных языков. На уровне третьего этажа запроектирован выход на крышу – преподаватели и лицеисты смогут проводить занятия на открытом воздухе и отдыхать после учебы на террасе.

Для занятий физкультурой в здании оборудуют два спортивных зала – большой площадью 30 на 18 метров и малый размером 9 на 18 метров, а также два плавательных бассейна – 25 на 11 метров и 6 на 10 метров.

На прилегающей территории появится площадь для проведения праздничных мероприятий и большая спортивная зона. Она объединит футбольное поле, беговые дорожки, уличные тренажеры и площадку для игры в баскетбол и волейбол. Также проектом предусмотрена временная стоянка для посадки и высадки учеников.

«Лицей — один из ключевых объектов социальной инфраструктуры кластера «Остров фортов». Он призван не только компенсировать существующий дефицит мест в средних учебных заведениях Кронштадта, но и подарить кронштадтским детям новый уровень комфорта и качества школьной среды, поэтому его проектированию уделялось особое внимание. Уверена, что школьники, которые уже в 2024 году сядут за парты в новом лицее, по достоинству оценят свое новое место учебы, и будут ходить на занятия с удовольствием», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Проект нового учебного заведения поддерживает общую стилистическую концепцию «Острова фортов», где современная архитектура интегрирована в историко-культурный контекст Кронштадта. Поэтому здание лицея имеет функциональную Н-образную форму, а с фасадной части напоминает огромный корабль.

«Для нашей компании было важно обеспечить кронштадтцев комфортной средой – не только новым жильем, но и современными социальными объектами. Поэтому в первую очередь мы запустили работы по лицею. Это первое образовательное учреждение, которое мы реализовываем в рамках строительства жилых кварталов в «Острове фортов». Кроме того, в составе проекта будет два детских сада и кабинеты врачей общей практики», – отметил генеральный директор «ГК Алькор» Юрий Константинов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-06-2023, 09:45
Проект «Остров фортов» поделился лучшими практиками развития территорий в рамках визита представителей паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»
18-05-2023, 14:41
В Кронштадте прошли торжественные мероприятия, посвященные 320-й годовщине со дня образования Балтийского флота
28-04-2023, 15:45
Парк «Остров фортов» — проект года в рекреационной сфере по версии «Делового Петербурга»
23-12-2022, 22:04
Кронштадтские дети получат новогодние подарки от «Острова фортов» 
22-03-2023, 16:40
«Остров фортов» рассказал об экологически ответственном развитии прибрежной территории Кронштадта на XXII Международном форуме «Экология большого города»
14-12-2022, 09:30
В Кронштадте завершается акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
0
56
Сегодня, 10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
0
125
Вчера, 09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
0
133
Вчера, 09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
Наверх