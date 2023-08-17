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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы обнаружили в ДНР склад боеприпасов американского и европейского производства

Росгвардейцы обнаружили в ДНР склад боеприпасов американского и европейского производства

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43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы обнаружили в ДНР склад боеприпасов американского и европейского производства

В Донецкой Народной Республике в ходе специальной военной операции росгвардейцы совместно с военной контрразведкой обнаружили замаскированную базу украинских боевиков. 

В бетонированной штольне, подходы к которой были тщательно заминированы, спецназовцы нашли надёжно укрытый склад боеприпасов американского, польского и болгарского производства с местами для отдыха личного состава и позициями для ведения круговой обороны. Также обнаружено обмундирование военнослужащих вооружённых сил Украины, экипировка, средства связи. 

Росгвардейцы вывезли почти полтонны боеприпасов, в том числе 2,5 тыс. патронов различного калибра, содержащих бронебойно-зажигательные пули, более 80 выстрелов к гранатомету, свыше 50 противотанковых мин, осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, несколько десятков радиовзрывателей и гранат различных модификаций.

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