При содействии Александра Ходосока юные хоккеисты из Донецка получили новую форму

Хоккеисты из Донецка смогут тренироваться в новой спортивной форме. Она пошита в Санкт-Петербурге при содействии депутата Законодательного Собрания Александра Ходосока. Форма уже доставлена в Донецк.

– Юные спортсмены поблагодарили за подарок: форма им понравилась – удобная и красивая! Обязательно будем и дальше поддерживать наших друзей, – прокомментировал Александр Ходосок.

Напомним, шестнадцать юных спортсменов из хоккейного клуба «Донецк» в сентябре и октябре 2022 года находились в Санкт-Петербурге на тренировочных сборах и успешно выступили на турнире «Мы вместе». Кроме того, ребята посетили достопримечательности Северной столицы, в том числе Мариинский дворец. Поездка хоккеистов была организована петербургскими депутатами.