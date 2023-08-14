В Ленобласти сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей из Донецкой Народной республики

Сегодня в детском лагере под Гатчиной сотрудники ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти, при участии замначальника ОГИБДД УМВД РФ по Гатчинскому району ЛО в очередной раз провели мероприятие «Мы вместе за безопасность».

В нем приняли участие отдыхающие в лагере дети, в том числе - из ДНР.

Для формирования у ребят навыков правильного поведения на дороге, безопасного вождения велосипеда, а так же закрепления Правил дорожного движения, сотрудники полиции провели воспитательную беседу - игру с детьми.

В которой, разделившись на команды, дети показывали инспекторам навыки вождения велосипеда.

Полицейские, в свою очередь, напомнили ребятам о необходимости использования велоэкипировки, а также рассказали об особенностях работы дорожно-патрульной службы.

И, конечно, каждый ребенок мог посидеть за рулем настоящего патрульного автомобиля.