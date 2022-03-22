В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку

Вчера днем возле дома на улице Киевской в городе Луга Ленинградской области сотрудники уголовного розыска с инспекторами ДПС ОГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области задержан 56-летний местный житель, работающий водителем в коммерческой фирме.

Мужчине вменяют часть третью статьи 264 УК - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности". Подозреваемый процессуально задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительной информации, 7 марта автомашина, которой управлял водитель, на пересечении Сиверского шоссе и улицы Андреевской в Вырице сбил 17-летнюю студентку, первокурсницу петербургского медицинского колледжа. Девушку с тяжелыми травмами увезли в одну из детских больниц Петербурга, через неделю она скончалась.