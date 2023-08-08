Фотопроект, посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО открылся в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

В музейно-выставочном центре «Россия - моя история» открылся фотопроект «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ», посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО.
В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографировались в мундирах супругов.
Китель несет в себе сакральную мысль — это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель — большой и тяжелый — согревает и дает защиту.
Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини. Это фразы из писем мужьям. Проникновенные строки о силе духа, воле, искренней любви.
Первый уникальный фотопроект инициировал женсовет 2 гвардейской армии (Екатерина Колотовкина — глава женсовета и супруга командующего армией) в Самаре. 2 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области открылась первая фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил альбом с фотографиями главе государства на встрече в Кремле. Владимир Путин с интересом ознакомился с его содержимым, отметив, что героини на снимках — настоящие красавицы. После этого о проекте узнали и поддержали в разных городах по всей России.
Фотографы и организаторы проекта в Санкт-Петербурге:
Эльвира Тихомирова
Александр Собкив
Алексей Петров
Фотовыставка находится в атриуме Исторического парка и продлится до 27 августа 2023 года.
Вход свободный. 0+
Бассейная улица, дом 32
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