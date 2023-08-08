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Питерец.ру » Общество » Фотопроект, посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО открылся в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

Фотопроект, посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО открылся в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Фотопроект, посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО открылся в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

В музейно-выставочном центре «Россия - моя история» открылся фотопроект «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ», посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО.

В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографировались в мундирах супругов.

Китель несет в себе сакральную мысль — это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель — большой и тяжелый — согревает и дает защиту.

Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини. Это фразы из писем мужьям. Проникновенные строки о силе духа, воле, искренней любви.

Первый уникальный фотопроект инициировал женсовет 2 гвардейской армии (Екатерина Колотовкина — глава женсовета и супруга командующего армией) в Самаре. 2 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области открылась первая фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил альбом с фотографиями главе государства на встрече в Кремле. Владимир Путин с интересом ознакомился с его содержимым, отметив, что героини на снимках — настоящие красавицы. После этого о проекте узнали и поддержали в разных городах по всей России.

Фотографы и организаторы проекта в Санкт-Петербурге:

Эльвира Тихомирова
Александр Собкив
Алексей Петров

Фотовыставка находится в атриуме Исторического парка и продлится до 27 августа 2023 года.

Вход свободный. 0+

Бассейная улица, дом 32

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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