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Питерец.ру » Общество » Ленобласть празднует 96-летие

Ленобласть празднует 96-летие

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть празднует 96-летие в Тосно

Подарками для жителей стали ремонт наиболее востребованных городских магистралей, благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина, создание нового велосипедного маршрута, капитальный ремонт стадиона.

С открытия новой пешеходной зоны и велосипедного маршрута в Тосно сегодня начнутся торжества, посвященные Дню рождения региона.

В город уже прибывают делегации из всех районов Ленинградской области, почетные граждане региона, гости.

После традиционных выступлений районных делегаций на площади у ДК, здесь же состоится театрализованный концерт.

На тот раз он пройдет в формате спектакля-мюзикла с включением выступлений популярных исполнителей, которые проведут «уроки» на разные темы.

Будут названы новые Почетные граждане Ленинградской области, а также объявлена столица Дня рождения региона – 2025. (Про 2024 год уже известно, что это будет Кудрово). Также, как ожидается, будет объявлена тема будущего года. (Нынешний, 2023 год был объявлен в Ленинградской области Годом Команды Знаний).  

Гостей праздника и жителей города ждут гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров».

Вечером для всех ― развлекательная программа с участием «Хора Турецкого» и «Иванушек International», а также фейерверк.

Напоминаем, что сегодня в Тосно ограничено движение транспорта.

Для учета в маршруте дорожники просят водителей ознакомиться с полным списком ограничений проезда здесь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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