Ленобласть празднует 96-летие

Подарками для жителей стали ремонт наиболее востребованных городских магистралей, благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина, создание нового велосипедного маршрута, капитальный ремонт стадиона.
С открытия новой пешеходной зоны и велосипедного маршрута в Тосно сегодня начнутся торжества, посвященные Дню рождения региона.
В город уже прибывают делегации из всех районов Ленинградской области, почетные граждане региона, гости.
После традиционных выступлений районных делегаций на площади у ДК, здесь же состоится театрализованный концерт.
На тот раз он пройдет в формате спектакля-мюзикла с включением выступлений популярных исполнителей, которые проведут «уроки» на разные темы.
Будут названы новые Почетные граждане Ленинградской области, а также объявлена столица Дня рождения региона – 2025. (Про 2024 год уже известно, что это будет Кудрово). Также, как ожидается, будет объявлена тема будущего года. (Нынешний, 2023 год был объявлен в Ленинградской области Годом Команды Знаний).
Гостей праздника и жителей города ждут гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров».
Вечером для всех ― развлекательная программа с участием «Хора Турецкого» и «Иванушек International», а также фейерверк.
Напоминаем, что сегодня в Тосно ограничено движение транспорта.
Для учета в маршруте дорожники просят водителей ознакомиться с полным списком ограничений проезда здесь.
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