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Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района

«Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Старшеклассники узнали о том, как создаются двигатели для самолётов и вертолётов — мероприятие прошло в рамках проектов «Моя карьера с Единой Россией» и «Лестница в будущее»

Воспитанники Центра социальной помощи семье и детям Невского района Петербурга побывали на предприятии «ОДК-Климов». Профориентационный тур для школьников организовала депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте Анастасия Мельникова. Ребятам рассказали, как в Северной столице создают сердца для боевых машин – самолетов и вертолетов, люди каких профессий заняты в этом трудоёмком деле и с чего можно начать тем, кто только мечтает посвятить себя авиационному двигателестроению.

Экскурсия по предприятию прошла в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» и социального проекта «Лестница в будущее», запущенного два года назад по инициативе депутата Анастасии Мельниковой и главы администрации Невского района Алексея Гульчука. Основная задача организаторов – помочь петербургским старшеклассникам в выборе будущей профессии.

«Детей надо любить и детьми надо заниматься. И если мы хотим, чтобы из них выросли хорошие, добрые люди, то нужно показывать, куда идти. Сегодняшняя экскурсия, может быть, для кого-то из них станет судьбой, если они поймут, что они именно этим хотят заниматься. Поэтому мы стараемся приводить их на разные предприятия, чтобы каждый выбрал для себя своё. Кто-то станет учителем, кто-то врачом, а кто-то, вполне возможно, всю жизнь посвятит тому, что они увидели сегодня», – сказала парламентарий.

Ранняя профориентация помогает в дальнейшем сделать верный выбор в учебе и работе. А для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, особенно важно, чтобы рядом были взрослые наставники.

Проведение профориентационных туров – одно из направлений проекта «Моя карьера с Единой Россией», стартовавшего во всех регионах страны в 2023 году. Молодые жители города получают возможность познакомиться со спецификой трудовых функций и условиями работы по отдельным профессиям, оценить возможность и престижность трудоустройства на предприятие, узнать о его вкладе в экономику региона.

В Северной столице такие целевые туры на предприятия с участием «Единой России» проводятся ежемесячно.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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