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Парламентарии вместе с именитыми российскими и африканскими футболистами сыграли гала-матч на «Петровском»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламентарии вместе с именитыми российскими и африканскими футболистами сыграли гала-матч на «Петровском»

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и вице-спикер парламента Павел Иткин выступили в составе российской сборной против команды футбольных звёзд Африки. Состязание прошло на легендарном стадионе «Петровский», на днях отметившем своё 98-летие, в рамках саммита «Россия-Африка». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Первый мяч в матче забил Александр Бельский.

– Сегодня был большой праздник футбола. Мы увидели тёплое общение между африканскими футболистами, игравшими в Российской премьер-лиге, и нашими спортсменами – и в раздевалке, и на поле. Такие товарищеские встречи по-настоящему объединяют наши страны, – прокомментировал итоги игры спикер парламента.

Добавим, что на одном поле с депутатами под руководством главного тренера Александра Мостового за победу боролись известные футболисты, такие как Евгений Алдонин, Дмитрий Сычëв, Роман Широков, политики и бизнесмены. В африканскую сборную вошли Даме Н’Дойе, Чиди Одиа, Макбет Сибайа и Секу Олисе, участники форума, представляющие различные страны континента. В перерыве матча они оставили записи на бортиках футбольного поля со словами поддержки российско-африканского партнёрства.

Организатором игры выступил Российский футбольный союз при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс – РК-Спорт.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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