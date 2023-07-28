Депутат Заксобрания Антон Рудаков навестил с подарками хоспис для тигров

В канун Международного дня тигра в специализированный хоспис для крупных кошек «Дом тигра» наведался петербургский координатор партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира», депутат городского Заксобрания Антон Рудаков. Единоросс вник, как работает уникальный приют для диких кошек, какая волонтерская помощь ему необходима, и поздравил с днем рождению тигрицу Опельку – свою годовщину она отпраздновала как раз в канун международной даты.

Хоспис расположен в Выборгском районе Ленинградской области, недалеко от поселка Кирпичное. Он начал принимать животных в 2022 году, и сегодня здесь на постоянной основе проживают десять тигров, четыре пумы, три леопарда и рысь. Они поступают на лечение и выхаживание практически со всей страны.

Тигрица Опелька приехала сюда в прошлом году из Мариуполя, истощенная и больная.

«Кошка находилась в критическом состоянии. Мы сразу вызвали команду врачей из Москвы, к нам прилетел целый консилиум. Сразу отрентгенили, сделали КТ, увидели десять переломов, самый сложный из них был перелом таза. Дальше начали действовать по плану. Это специальный комплекс, который мы выработали для себя годами. И в принципе, видите, как результат – то, что она уже находится в неплохом состоянии. Уже бегает, скачет, веселится, живёт в компании с ещё двумя тиграми – прямо целый коллектив такой из трех тигров. Они довольны своей компанией», – рассказал один из руководителей и основателей хосписа Дмитрий Ким.

Зоопарк в Мариуполе, где родилась Опелька, чудом уцелел в 2022 году, но выходить потомство крупных хищников было непросто. Поэтому двоих маленьких тигрят из города-побратима привезли в Северную столицу. Тигр Зевс, брат Опельки, сейчас живёт в Ленинградском зоопарке. К его первой годовщине опекуном тигра стало официальное издание правительства Петербурга «Петербургский дневник». Заботу об Опельке решили взять на себя активисты проекта «Защита животного мира», который реализует «Единая Россия».

«Для меня было удивлением увидеть в одном месте столько тигров и диких животных. Низкий поклон руководителям данного хосписа за ту работу, которую они делают. Сегодня мы проверили самочувствие Опельки, вручили ей вкусняшки и игрушки. Благодаря Дмитрию и Яне – руководителям приюта, здесь действительно многое делается. Мы обязательно и в дальнейшем будем курировать Опельку и по партийной линии помогать развитию приюта», – сказал Антон Рудаков.

Федеральный партийный проект «Защита животного мира» стартовал весной 2022 года. Его основная цель – формирование в обществе ответственного отношения к животным. В рамках проекта реализуются мероприятия и инициативы, направленные на защиту братьев наших меньших. Это «точка сборки» новых идей и объединение всех, кому неравнодушна судьба животных.