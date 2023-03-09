ента новостей

14:11
В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь
13:43
В Мариинском дворце открылась конференция «Блокадный быт: цена победы»
13:24
Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»
13:19
В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку
13:14
Колтушское шоссе расширят на еще одну полосу движения
13:11
Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах
10:39
В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку
10:35
В Кировском районе обокрали пенсионерку
10:32
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже прохожего
09:59
В Шушарах двое налетчиков отобрали у мужчины 1,2 миллиона рублей
09:37
Пришлось спасать на вертолете
09:35
В Петербурге состоялось вручение актерской премии «Фигаро»
09:34
Нужна ли магистратура?
09:23
Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка
08:44
Более 4 миллиардов на новый завод
20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
20:40
Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО
17:48
Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова
15:30
В Финском заливе с дрейфующих льдин спасены 83 человека
14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
13:59
В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом
13:53
В Финском заливе полсотни рыбаков оказались на отколовшихся льдинах
13:46
Росгвардейцы северо-запада страны поздравляют женщин с Международным женским днём
13:43
До конца 2023 года все мессенджеры заменят на отечественные аналоги
13:40
В Петербурге стартовал проект «Моя карьера с «Единой Россией»
12:59
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей
08:44
Сколько было звонков в «Службу 122»?
08:39
Ликвидация нелегальных точек продолжается
08:19
Что употреблять в пищу женщинам?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Колтушское шоссе расширят на еще одну полосу движения

Колтушское шоссе расширят на еще одну полосу движения

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
На участке от Голландской улицы в сторону КАД в Янино началось обустройство насыпи для еще одной полосы движения.

На участке от Голландской улицы в сторону КАД в Янино началось обустройство насыпи для еще одной полосы движения. Реконструкция одной из самых загруженных дорог Всеволожского района ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее строители убрали здесь старую линию электроосвещения, что открыло дополнительный фронт работ. В то же время вдоль шоссе в Янино продолжается монтаж ливневой канализации: ранее в поселке ее не было, что приносило определённые неудобства частному сектору весной и осенью. Для осушения места работ строители используют редкую технологию иглофильтров: погружаясь в почву, они удерживают грунтовые воды на одном уровне, обеспечивая качественное водопонижение и позволяя быстрее выполнять строительные работы.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета следующего года. Реконструкция второй половины от Суоранды до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году: сейчас до перекрестка в сторону Кудрово дорожники убирают старые деревья из полосы отвода. 

Реконструкция дороги ускорит проезд через растущее Янино за счет ликвидации «бутылочного горлышка» на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга. Этот дорожный проект, наряду со строительством развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и обходом Мурино в створе Пискаревского проспекта, является одним из приоритетных в плане развития дорожной сети агломерации Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-11-2022, 15:57
В Ленобласти расширят Колтушское шоссе
5-12-2022, 15:27
На шоссе между Мурино и Новым Девяткино добавлена ещё полоса движения
18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
30-04-2020, 12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
15-04-2022, 09:38
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
13-04-2021, 15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

0
175
Вчера, 20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
0
164
Вчера, 14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
0
159
Вчера, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
0
182
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
Наверх