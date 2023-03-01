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Питерец.ру » Общество » Волонтёры Победы подготовят более 200 000 добровольцев, которые сопроводят мероприятия Дня Победы

Волонтёры Победы подготовят более 200 000 добровольцев, которые сопроводят мероприятия Дня Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волонтеры Победы
Волонтёры Победы подготовят более 200 000 добровольцев, которые сопроводят мероприятия Дня Победы

Тысячи жителей России и молодых людей смогут внести свой вклад в организацию праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», заместитель Председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала в среду, 1 марта, в ходе пресс-конференции на базе МИА «Россия сегодня». Участниками мероприятия также стали Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», участник СВО Александр Юдин и региональный руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в Донецкой Народной Республике Ирина Макаренко.

День Победы, безусловно, - один из главных дней в году для движения «Волонтёров Победы». Ежегодно добровольцы помогают в проведении памятных мероприятий, посвященных Великой Победе. В этом году Волонтёры Победы сопроводят парады Победы и народное шествие «Бессмертный полк» в онлайн и офлайн форматах, благоустроят памятные места и воинские захоронения, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, а также помогут в проведении таких всероссийских акций, как «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и так далее.

«История - это не только про прошлое. История - это и про настоящее, и про будущее. Сегодня мы особенно понимаем, насколько важно обеспечивать связь поколений. Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю и успеть сказать «спасибо» лично ветеранам Великой Отечественной войны сегодня «Волонтеры Победы» дают старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы.

В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев – 200 000 человек, в разных городах и населённых пунктах нашей страны, а также в четырёх новых субъектах и за рубежом волонтёры будут помогать в организации мероприятий, посвящённых самому главному празднику нашей страны», – сказала Занко.

Чтобы стать добровольцем Дня Победы необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и пройти обучение;
  • в разделе Мероприятия выбрать акцию, в которой хотите принять участие;
  • ознакомиться с условиями участия;
  • подать заявку на мероприятие.

В рамках пресс-конференции Движение объявило о старте Всероссийского конкурса «Послы Победы», победители которого станут соорганизаторами Парада Победы на Красной площади в Москве. «Сегодня мы даем старт традиционному конкурсу, который «Волонтеры Победы» проводят с 2015 года, «Послы Победы». Победители приедут 9 мая в Москву и смогут стать организаторами Парада Победы. За это время в конкурсе приняли участие уже более 15 000 человек. Это возможность не только увидеть своими глазами главный Парад страны, но и помочь в его организации», – подчеркнула Председатель «Волонтёров Победы».

 

Волонтёры Победы приглашают к участию в конкурсе добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 20 марта. 3 апреля будут объявлены результаты и названы имена тех, кто в этом году 9 мая окажется на Красной площади. Подать заявку на конкурс и узнать всю подробную информацию можно на сайте волонтерыпобеды.рф.

Сегодня также стартует набор соорганизаторов Бессмертного полка и в Москве. Планируется участие свыше 3 000 добровольцев. Наше движение – единственная волонтерская организация, которой доверяют сопровождение шествия в сердце нашей страны – на Красной площади.

Региональный руководитель «Волонтёров Победы» в Донецкой Народной Республике Ирина Макаренко рассказала о подготовке ко Дню Победы в новых субъектах страны: «Для нас, жителей новых регионов, особенно ценно, что этот День Победы мы будем праздновать в составе Российской Федерации. Мы стремились к этому моменту много лет и наконец сможем выражать свою позицию открыта: чествовать Героев Великой Отечественной войны и Героев уже нашего времени. И самое ценное, что никто не сможет нам этого запретить. И пусть за окном всё ещё слышна работа артиллерии, мы не знаем, как в этом году будет проходить Парад Победы и Бессмертный полк, но мы сделаем всё, чтобы провести памятные мероприятия на новых территориях. Мы знаем, что Победа уже близко!»

Член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», участник СВО Александр Юдин на пресс-конференции поблагодарил молодежь за то, что она включается в работу по проведению памятных мероприятий: «Нам всем очень приятно то, что молодёжь в тылу занимается подобными мероприятиями. Акции и события, которые устраивают Волонтеры Победы, вовлекают молодежь в деятельность по защите истории. Это, безусловно, очень приятно. И ребятам в зоне специальной военной операции отрадно, что наша молодежь, пока они на передовой, занимается правильным и нужным делом, чтобы сохранить историю нашей страны и только ее приумножать»

Кроме того, в рамках пресс-конференции прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Волонтёрами Победы и Российским военно-историческим обществом.

Источник: Волонтеры Победы
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