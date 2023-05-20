«Единая Россия» в Петербурге будет расширять аудиторию курсов первой медицинской помощи

Петербургские единороссы будут расширять аудиторию курсов первой помощи пострадавшим людям, которые проводятся в Северной столице в ходе реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом заявил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, посетив занятие для партийных активистов, прошедшее в Центральном районе.
Обучение первой медицинской помощи является одним из определяющих направлений в работе партийного проекта «Здоровое будущее». Организаторы и участники курсов уверены, что сегодня необходимо не только учить людей помогать пострадавшим, но и популяризировать эти знания.
Ранее петербургское региональное отделение «Единой России» запустило программу подготовки «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров». Обучение также проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее».
В дальнейшем координаторы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сформируют списки добровольцев, готовых оказывать помощь в качестве санитаров в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Навыки волонтёров пригодятся и в других регионах страны.