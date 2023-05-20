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Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» в Петербурге будет расширять аудиторию курсов первой медицинской помощи

«Единая Россия» в Петербурге будет расширять аудиторию курсов первой медицинской помощи

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93
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Обучение проходит в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее»

Петербургские единороссы будут расширять аудиторию курсов первой помощи пострадавшим людям, которые проводятся в Северной столице в ходе реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом заявил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, посетив занятие для партийных активистов, прошедшее в Центральном районе.

«Первые минуты после чрезвычайного происшествия – самые важные для спасения жизни человека. Уметь правильно оказать медицинскую помощь не так просто, и я сегодня в этом убедился. «Единая Россия», «Молодая Гвардия» на базе Медицинского колледжа проводят курсы для нашего актива, для всех желающих, чтобы люди получили те самые необходимые навыки, которые помогут спасти жизни. Мы будем масштабировать этот проект. Уверен, что он будет востребованным и полезным для петербуржцев», — сказал Сергей Боярский.

Обучение первой медицинской помощи является одним из определяющих направлений в работе партийного проекта «Здоровое будущее». Организаторы и участники курсов уверены, что сегодня необходимо не только учить людей помогать пострадавшим, но и популяризировать эти знания.

«После того, как я побывал на Донбассе, понял, что нужно освоить первую медицинскую помощь. Часть гуманитарной миссии мы провели в Донецке, в Калининской больнице, где помогали медсестрам. Необходимо развиваться, потому что эти знания обязательно пригодятся. Здесь всё показывают и рассказывают чётко и доступно. И мы на практике смогли применить теоретические знания, которые нам дали», — рассказал участник курсов, активист «Молодой Гвардии» Центрального района Тимофей Шалберов.

Ранее петербургское региональное отделение «Единой России» запустило программу подготовки «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров». Обучение также проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

В дальнейшем координаторы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сформируют списки добровольцев, готовых оказывать помощь в качестве санитаров в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Навыки волонтёров пригодятся и в других регионах страны.

Источник: Единая Россия
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