Заброшенный паркинг угрожает безопасности: жители обращаются к Народному фронту в поисках защиты

В региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге обратились жители Приморского района с жалобой на опасное заброшенное здание паркинга, расположенного в доме №58, корпус 1 по Богатырскому проспекту.

Заявители рассказали, что их жилой комплекс состоит из трёх домов, один из которых превратился в долгострой. Застройщик обанкротился и это здание в 2013 году достроила уже другая организация. Из-за банкротства застройщика участок с паркингом неоднократно перепродавался. Представители президентского движения провели выездной мониторинг, в ходе которого жалобы подтвердились. Сейчас здание паркинга заброшено и является местом притяжения подростков и маргиналов. Здание не законсервировано, в него может попасть любой: в нём разбиты окна и открыты двери. Заявители отметили, что нередко там происходят пожары и затопления.

«Заброшенные здания не только представляют угрозу для безопасности людей, но и оказывает негативное влияние на благоустройстве территорий. Они требуют пристального внимания со стороны соответствующих органов власти и общественности. В данном случае необходимо принять меры по консервации объекта, чтобы обеспечить безопасность для местных жителей», - отметила руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения Прокурору Санкт-Петербурга и в администрацию Приморского района с просьбой обязать собственника привести здание в надлежащий вид, а также в ГУ МВД России с просьбой усилить патрулирование данных территорий с целью пресечения доступа на объект посторонним лицам.