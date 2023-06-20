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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 39километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) полностью перекроют съезд №4.

«В связи с производством работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов в период с 23:00 23 июня до 13:00 24 июня будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Всеволожска, с Рябовского шоссе на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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