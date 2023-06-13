ента новостей

17:24
«Денвер Наггетс» стали чемпионами НБА, выиграв финальную серию у «Майами Хит» 4–1, Никола Йокич – MVP плей-офф – 2023
17:04
«Тиндер профессий» создали для подростков в проекте «Билет в будущее»
17:01
Ленобласть в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель гослесфонда для создания туристических объектов
16:44
В Петербурге осудили мужчину, притворявшегося специалистом по остеклению балконов
16:24
Выставка Денис Давыдов «BAHOR»
16:01
Севкабель Порт объявил победителя конкурса на редизайн входных ворот
14:24
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт‑Петербурге пройдет 24 июня
14:21
Петербургские депутаты почтили память защитников Севастополя 1941-1942 годов
14:16
Партию гуманитарной помощи для жителей Белгородской области подготовили в петербургской приёмной «Единой России»
12:27
В Московском районе полыхает производственное здание
12:21
Сборная Правительства Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу
12:18
Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА
11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
11:03
В Луге рецидивист избил и ограбил своего соседа
10:56
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета
10:51
На севере Петербурга работник ТСЖ наткнулся на труп женщины в парадной
10:44
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего
09:15
Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно
22:55
В Мариинском театре 13 июня – «Ромео и Джульетта», в концертном зале – «Пеллеас и Мелизанда»
19:45
VII Благотворительная акция «От сердца к сердцу»
19:35
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань
18:11
Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?
16:56
От Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом стартовал автопробег в честь Дня России
16:19
День России объединяет жителей Ленобласти
16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
16:14
В Тихвине пенсионерка перевела мошенникам около 150 тысяч рублей
16:13
Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос
13:12
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
12:15
В Петербурге задержали группу автоворов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Тиндер профессий» создали для подростков в проекте «Билет в будущее»

«Тиндер профессий» создали для подростков в проекте «Билет в будущее»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Вместо уходящего из России Тиндера подростки получили «Тиндер профессий»

На платформе проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий», который поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью ассоциативно понятной механики интерфейса.
Новое приложение поможет школьникам провести блиц-отбор профессий и по первым признакам определить, подходит ли им какая-то конкретная работа. Механика «Тиндера профессий», интегрированного в систему цифрового ядра https://bvbinfo.ru, знакома многим взрослым и подросткам. На экране появляются карточки профессий, и школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет.

С помощью приложения пользователи легко знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями. Например, если подросток хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с их разнообразием, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее: узнать, чем занимаются специалисты, где используется результат их работы, какие возможности имеются для развития и карьерного роста, какой уровень образования необходим для данной специальности.

Внешне система напоминает закрывшееся в России приложение для знакомств, но по существу вместо поиска отношений служит созданию одной из самых серьезных в жизни «пар»: «человек-профессия». Приложение заполняется командой поддержки проекта так, что в ней исключены типичные проблемы ушедшего сервиса: фейковые описания, «левые» аккаунты, подмена пользователя, воровство страниц, спам и фишинг. Она бесплатна. В «Тиндере профессий» более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.

«Важно помнить, что для того чтобы быть счастливым, нужно встретить не только партнера по жизни, но и найти себя в профессиональной сфере. Познакомиться с профессиями вместе с «Билетом в будущее» может каждый, находясь в любой точке России. «Тиндер профессий» доступен на сайте и, как нам кажется, благодаря интересной «упаковке» создаст много «замечательных пар» между нужной государству профессией и ищущим свой путь в жизни человеком», – сообщили в пресс-службе проекта.

Ссылка на «Тиндер профессий»: https://profigrad.bvbinfo.ru/tinder

Справка о проекте:

«Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”. Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги. Более 1 млн 300 тысяч школьников уже стали участниками проекта, многие из них уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы «Билет в будущее» прямо в школах.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2022, 11:52
«Билет в будущее» совместно с ОАО «РЖД» знакомит школьников с железнодорожными профессиями
19-12-2022, 13:29
В Петербурге подвели итоги проекта "Билет в будущее - 2022"
3-10-2022, 16:34
«Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала
21-10-2022, 16:09
Участники проекта «Билет в будущее» побывали на «Ярмарке профессий»
25-05-2023, 15:04
Проект «Билет в будущее» ищет партнеров
8-09-2022, 13:16
Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: более миллиона школьников смогут определиться с профессией

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
0
147
Вчера, 16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
0
114
Вчера, 12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
0
109
Вчера, 09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Наверх