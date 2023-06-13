«Тиндер профессий» создали для подростков в проекте «Билет в будущее»

На платформе проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий», который поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью ассоциативно понятной механики интерфейса.

Новое приложение поможет школьникам провести блиц-отбор профессий и по первым признакам определить, подходит ли им какая-то конкретная работа. Механика «Тиндера профессий», интегрированного в систему цифрового ядра https://bvbinfo.ru, знакома многим взрослым и подросткам. На экране появляются карточки профессий, и школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет.

С помощью приложения пользователи легко знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями. Например, если подросток хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с их разнообразием, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее: узнать, чем занимаются специалисты, где используется результат их работы, какие возможности имеются для развития и карьерного роста, какой уровень образования необходим для данной специальности.

Внешне система напоминает закрывшееся в России приложение для знакомств, но по существу вместо поиска отношений служит созданию одной из самых серьезных в жизни «пар»: «человек-профессия». Приложение заполняется командой поддержки проекта так, что в ней исключены типичные проблемы ушедшего сервиса: фейковые описания, «левые» аккаунты, подмена пользователя, воровство страниц, спам и фишинг. Она бесплатна. В «Тиндере профессий» более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.

«Важно помнить, что для того чтобы быть счастливым, нужно встретить не только партнера по жизни, но и найти себя в профессиональной сфере. Познакомиться с профессиями вместе с «Билетом в будущее» может каждый, находясь в любой точке России. «Тиндер профессий» доступен на сайте и, как нам кажется, благодаря интересной «упаковке» создаст много «замечательных пар» между нужной государству профессией и ищущим свой путь в жизни человеком», – сообщили в пресс-службе проекта.

Ссылка на «Тиндер профессий»: https://profigrad.bvbinfo.ru/tinder

Справка о проекте:

«Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”. Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги. Более 1 млн 300 тысяч школьников уже стали участниками проекта, многие из них уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы «Билет в будущее» прямо в школах.