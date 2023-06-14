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Питерец.ру » Общество » Беглов не приехал в МО Новоизмайловское, где его ждали местные жители с «неудобными» вопросами

Беглов не приехал в МО Новоизмайловское, где его ждали местные жители с «неудобными» вопросами

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Беглов не приехал в МО Новоизмайловское, где его ждали местные жители с «неудобными» вопросами

Жители муниципального образования Новоизмайловское в составе Московского района Санкт-Петербурга так и не дождались визита губернатора Александра Беглова, которому очень хотели задать ряд острых волнующих многих горожан вопросов, сообщает Telegram-канал «Реновация НОВОСТИ».

Жители МО Новоизмайловское рассчитывали пообщаться с градоначальником на тему реализации закона «О комплексном развитии территорий» (КРТ) в округе. При этом они даже собирались сделать к приезду высокопоставленного чиновника граффити «НЕТ КРТ», чтобы глава Смольного воочию смог убедиться в отношении петербуржцев к выдвинутой им инициативе, вызвавшей широкий резонанс в обществе.

«Ждали Беглова в МО Новоизмайловское, так и не дождались. По слухам, полученным от работников коммунальных служб МО Звездное, должен был посетить второй Бе. Но тоже что-то не срослось», — говорится в сообщении паблика.

Судя по всему, автор публикации имеет в виду председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, предложившего летом минувшего года создать так называемый Общественный штаб по вопросам реновации. Напомним, в экспертном сообществе называли этот орган «марионеточным», поскольку ни о каких заявленных спикером городского парламента «прозрачности и открытости» не может быть и речи, так как члены штаба фактически не дают возможности высказаться противникам КРТ и внести свои предложения в интересах жителей обреченных на снос «хрущевок».

Напомним, жители Новоизмайловского округа были очень удивлены внезапной уборке коммунальными службами территорий. От сотрудников районного ЖСК они узнали, что муниципалитет должен посетить Александр Беглов, чем и была обусловлена такая активность коммунальщиков. Однако губернатор так и не появился.

Нельзя исключать, что Беглов решил отменить визит в микрорайон после публикаций в СМИ о том, что петербуржцы ждут его с «неудобными вопросами» по поводу КРТ. В частности, сообщалось, горожане сочли, что приезд градоначальника может быть связан с присмотром локации для нового «элитного жилья».

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