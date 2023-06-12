VII Благотворительная акция «От сердца к сердцу»

Ежегодно благотворительные матчи-концерты «От сердца к сердцу» собирают многомиллионные средства для оказания медицинской помощи нуждающимся. По итогам нынешней акции будет оказана помощь больным детям из петербургских семей. В благотворительном движении в разные годы принимали участие Александр Жуков, Сергей Лавров, Илья Авербух, Виктор Гусев, Дмитрий Харатьян, Виктор Зинчук, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.

14 июня 2023 года в 17 часов 30 минут в городе воинской славы Колпино (Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец», г. Колпино, Тверская ул., д. 27) в рамках официальной спортивно-зрелищной программы XXVI Петербургского международного экономического форума по инициативе и при поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ, Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова в очередной раз состоится благотворительный праздник «От сердца к сердцу». Он включит в себя любительский матч между звездами российской эстрады, форвардами отечественного футбола и ведущими городскими и федеральными политиками. В рамках мероприятия будут работать интерактивные развлекательные площадки, состоится дегустация блюд различных национальных кухонь, а завершится программа акции выступлением популярных эстрадных исполнителей.

Инициатор и организатор акции Михаил Романов подчеркивает: с 2015 года, когда акция была проведена впервые, петербургским семьям, где воспитываются тяжело больные дети, были вручены десятки сертификатов, гарантирующих оплату дорогостоящего лечения, приобретение средств реабилитации или отдых в лучших отечественных здравницах. В этом году адресная помощь будет оказана не только петербургским семьям с детьми, нуждающимися в лечении, но и малышам с тяжелыми заболеваниями из числа донбасских беженцев.