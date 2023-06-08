«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения

В июне 2023 российскому гидроакустическому приборостроению исполняется 90 лет. АО «Концерн «Океанприбор», входящий в АО «Корпорация морского приборостроения» (АО «КМП»), является мощным гидроакустическим центром, объединяющим большинство профильных предприятий России по созданию гидроакустической техники для Военно-морского флота страны.

Масштабная экспозиция интегрированных информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи будет представлена на Международном военно-морском салоне в г. Кронштадт 21 - 25 июня. Созданные предприятиями концерна системы используются для судов всех классов, включая атомные ледоколы, гражданские суда, а также суда разведки и добычи полезных ископаемых.

Без продукции концерна «Океанприбор» сегодня невозможно строительство ни одной подводной лодки. Гидроакустические средства концерна составляют радиоэлектронное вооружение новых и модернизированных подводных лодок, кораблей, судов и играют важную роль в обеспечении стратегического паритета с потенциальным противником, укрепляют безопасность и оборону страны от морских угроз.

Среди продукции гражданского назначения - станция сейсморазведки для работ на шельфе. Ведутся разработки в области медицинского акустического оборудования, а также оборудования для газо- и нефтеразведки.

Концерн «Океанприбор» входит в акционерное общество «Корпорация морского приборостроения», созданное в 2020 году. Корпорация объединяет крупнейшие концерны и научно-исследовательские институты, занимающиеся разработкой и производством высокоточного оборудования и комплексов для судов военного и гражданского назначения. Продукция предприятий АО «КМП» используется в гражданском и военном судостроении, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.