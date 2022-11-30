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Питерец.ру » Общество » Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД

Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 51 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») полностью перекроют съезд № 3.

«В связи с производством работ по восстановлению деформационного шва, в ночь с 30 ноября на 1 декабря будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост)» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в период времени с 23:00 до 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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