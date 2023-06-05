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Дети из Ленобласти ― лауреаты «Российской школьной весны»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Двое ленинградцев получили награды на Всероссийском фестивале непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна»

Двое ленинградцев получили награды на Всероссийском фестивале непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна», который завершился в Ставрополе.

Екатерина Сахарова – одиннадцатиклассница из Тихвина – заняла второе место с работой «Мам, пойдем поиграем»в номинации «авторское художественное слово», а девятиклассник Роман Штрахов из Выборгского района удостоен специального призма за артистизм в категории сольной отечественной песни. 

Дебютный форум собрал 1100 школьников из 65 регионов страны. В течение двух дней участники показали больше 350 номеров по шести конкурсным направлениям : вокал, танцы, театр, инструменты, концертная программа и оригинальный жанр.

Школьный творческий фестиваль прошел при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Организаторами конкурса «Российская школьная весна» выступили правительство Ставропольского края, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» и Северо-Кавказский Федеральный университет.

Источник: Администрация Ленобласти
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