В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»

В Нижнем Новгороде 20 мая завершилась «Российская студенческая весна». Восемь представителей команды петербургских студентов получили награды и специальные призы в номинациях «Мода», «Вокальное направление», «Журналистское направление», «Оригинальный жанр», «Региональная программа «Часть Петербурга». Награждение победителей состоялось в петербургском коворкинге «Легко» накануне, 31 мая.

Творчество Петербурга представляла делегация из 82 студентов, которые боролись в восьми направлениях фестиваля.

Всего в фестивале «Российская студенческая весна» приняли участие более 3500 юношей и девушек. Их творческие способности оценивали более 60 экспертов.

«Нам очень приятно, что в Петербурге такая классная, творческая и активная молодежь. То, что вы сделали в Нижнем Новгороде, то, как вы представили наш город, то количество наград, которые вы привезли, говорит о том, что вы самые лучшие в России. Организаторам также большое спасибо за профессиональную работу», - сказала первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике Ксения Посылаева.