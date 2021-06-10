Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны

Петербургские подростки решили необычным образом отметить окончание учебного года и написали книгу о своей школьной жизни. Книга класса – уже стала культурным достоянием страны, один из экземпляров будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

Материалы для своей книги школьники собирали целый год - писали тексты, делали фотографии и рисовали иллюстрации. Из самиздата книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать во «Всероссийской школьной летописи» подросткам предложила классный руководитель, она рассказала ребятам, что есть возможность поучаствовать в конкурсе и попробовать себя в роли писателей. https://school-letopis.ru/

«Наша книга «39 оттенков дружбы» – о школьной жизни, о мыслях и планах учеников на будущее и, конечно, о дружбе, – рассказывает Вероника Сергеевна Тарханова, член родительского комитета ГБОУ 511 Пушкинского района, – это летопись начальной школы, периода становления и адаптации детей к школе. Книга хранит в себе воспоминания буквально о каждом школьном событии за первые четыре года школы. Всё забывается, многое стирается из памяти, а мы благодаря книге постарались сохранить эти воспоминания для детей, родителей и коллектива школы»

Произведение петербургских школьников выпущено по всем канонам - от редактуры до вёрстки. Книге был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате. Разлетелся сборник и в регионы. Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

«Школьная летопись» – это письмо в будущее, считают ученики. Сбылись ли детские мечты, школьники узнают спустя годы, но память о беззаботных школьных днях – останется на всю жизнь.

«Такой проект важен и полезен для школьников, и не только для школьников, но и для их родителей, – делится Вероника Сергеевна, – благодаря проекту дети могут почувствовать ценность своих мыслей, сочинений, родители могут прочитать то, о чём думают их дети, увидеть их с другой стороны. Сегодня ученики нашего класса пишут школьные сочинения с «оглядкой» на Школьную летопись, они понимают, что пишут не просто «в стол» или для отметки, а с мыслью, что их сочинения могут опять попасть в книгу. Многие говорят, что современные дети не читают или читают мало, но книгу, в которой напечатан твой рассказ, прочитать захочет каждый. И всё это благодаря проекту «Всероссийская школьная летопись».

Возможно книги, изданные в рамках проекта «Школьная летопись», через несколько десятилетий станут объектом исследований историков и социологов, ведь детские альманахи – яркая иллюстрация нашей жизни: чему мы радовались, о чём переживали, чем интересовались.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает почти две тысячи книг написанными юными авторами. За четыре года существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.