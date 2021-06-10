Payeer

ента новостей

10:30
Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны
10:29
Петербуржцы счастливы?
10:27
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
10:23
Юбилейный форум «Социальный Петербург»
10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
09:54
На Шнурова подали в суд из-за мата
09:25
Электросамокатам сказали «нет»
14:23
Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»
12:47
Мультимедийная выставка «Вспомним»
11:11
В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии
11:06
Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов
11:04
В Ленобласти мужчина в плавках домогался 12-летней девочки
10:55
Поп-ап галерея по случаю Чемпионата Европы по футболу
10:50
На КАД между Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
10:49
Страхуйте вклады, господа!
09:29
А билеты-то поддельные!
08:35
Прививайтесь, граждане!
00:39
Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?
19:48
Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"
19:45
Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной
19:42
Год гуманитарного сотрудничества: впервые в Египте будет представлено большое оперное произведение театра из России
19:39
В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии
19:37
Концерт «Оркестр на крыше»
19:34
Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России
19:32
В Ленобласти прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии
10:39
В центре Петербурга в подвале дома найден полусгнивший труп мужчины
10:20
В Ленобласти перекроют трассу в связи с разводкой моста через Свирь
09:18
А вы мясо в тушенке видели?
08:54
Беглов доволен форумом
08:28
Политики нет в спорте? Вы шутите!
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны

Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Петербургские подростки решили необычным образом отметить окончание учебного года и написали книгу о своей школьной жизни.

Петербургские подростки решили необычным образом отметить окончание учебного года и написали книгу о своей школьной жизни. Книга класса – уже стала культурным достоянием страны, один из экземпляров будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

Материалы для своей книги школьники собирали целый год - писали тексты, делали фотографии и рисовали иллюстрации. Из самиздата книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать во «Всероссийской школьной летописи» подросткам предложила классный руководитель, она  рассказала ребятам, что есть возможность  поучаствовать в конкурсе и попробовать себя в роли писателей. https://school-letopis.ru/

«Наша книга «39 оттенков дружбы» – о школьной жизни, о мыслях и планах учеников на будущее и, конечно, о дружбе, – рассказывает Вероника Сергеевна Тарханова, член родительского комитета ГБОУ 511 Пушкинского района, – это летопись начальной школы, периода становления и адаптации детей к школе. Книга хранит в себе воспоминания буквально о каждом школьном событии за первые четыре года школы. Всё забывается, многое стирается из памяти, а мы благодаря книге постарались сохранить эти воспоминания для детей, родителей и коллектива школы»

Произведение петербургских школьников выпущено по всем канонам - от редактуры до вёрстки. Книге был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате. Разлетелся сборник и в регионы. Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

«Школьная летопись» – это письмо в будущее, считают ученики. Сбылись ли детские мечты, школьники узнают спустя годы, но память о беззаботных школьных днях – останется на всю жизнь.

«Такой проект важен и полезен для школьников, и не только для школьников, но и для их родителей, – делится Вероника Сергеевна, – благодаря проекту дети могут почувствовать ценность своих мыслей, сочинений, родители могут прочитать то, о чём думают их дети, увидеть их с другой стороны. Сегодня ученики нашего класса пишут школьные сочинения с «оглядкой» на Школьную летопись, они понимают, что пишут не просто «в стол» или для отметки, а с мыслью, что их сочинения могут опять попасть в книгу. Многие говорят, что современные дети не читают или читают мало, но книгу, в которой напечатан твой рассказ, прочитать захочет каждый. И всё это благодаря проекту «Всероссийская школьная летопись».

Возможно книги, изданные в рамках проекта «Школьная летопись», через несколько десятилетий станут объектом исследований историков и социологов, ведь детские альманахи – яркая иллюстрация нашей жизни: чему мы радовались, о чём переживали, чем интересовались.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает почти две тысячи книг написанными юными авторами. За четыре года существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-06-2020, 12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
28-02-2020, 19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
20-02-2021, 11:10
Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий
18-08-2016, 08:40
Новая книга о Гарри Поттере исчезла из полок в Петербурге
10-02-2015, 07:41
Собчак презентует книгу своего отца
25-03-2015, 08:45
Презентация современного издания "Хочу все знать"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
190
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
273
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
254
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
Наверх