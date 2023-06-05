«Люди говорят о проблеме транспорта»: политолог Гращенков назвал главные претензии петербуржцев к Беглову

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков сообщил, что на фоне многочисленных жалоб жителей Санкт-Петербурга особенно выделяются транспортные коллапсы, которые стали регулярными с приходом к власти губернатора Александра Беглова.

В беседе с журналистами издания Peterburg News Гращенков рассказал о претензиях петербуржцев к действующему главе города. По словам политолога, на данный момент в Северной столице существует несколько проблем, однако главной стал транспортный коллапс.

Так, после начала реформы в Северной столице множество привычных маршрутов были заменены на новые, которые петербуржцы считают неудобными. Кроме того, на ремонт закрылось сразу несколько станций метро, что увеличило нагрузку на неземный общественный транспорт и осложнило ситуацию.

«Насколько мне известно по промежуточным рейтингам, не ВЦИОМ, а так сказать, полевым, то люди говорят о проблеме транспорта, как превалирующей. Что бы Беглов ни делал, это все равно будет восприниматься как проблема, которую он не смог решить», — подчеркнул Гращенков.

Напомним, ранее политолог Юрий Самонкин отметил падение уровня жизни в Петербурге и заявил, что городу на Неве нужен новый руководитель.