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Питерец.ру » Общество » Ректор СПбГУ Николай Кропачев своим приказом уволил из университета оскандалившегося доцента-историка Михаила Белоусова

Ректор СПбГУ Николай Кропачев своим приказом уволил из университета оскандалившегося доцента-историка Михаила Белоусова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
spb.mk.ru
Причиной стал аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в университете.

«Питерец.ру» кратко излагает фабулу произошедшего. Студент истфака СПбГУ Фёдор Соломонов ушёл добровольцем на СВО, а 1 апреля погиб. По итогам ректорского совещания 29 мая было отмечено, что студент СПбГУ ушёл на военную службу добровольно и не воспользовался возможностью отсрочки (Соломонов взял академический отпуск). Цитата с сайта вуза:

«Фёдор – пример мужества и отваги. Студенты, знавшие погибшего, вспоминают Фёдора как доброго и отзывчивого человека, надёжного товарища и друга. Его открытость и честность навсегда останутся в сердцах универсантов».

А вот доцент Кафедры истории России с древнейших времён до ХХ века Института истории СПбГУ Михаил Белоусов, согласно решению университетской комиссии по этике, вместо проявления нормальных человеческих чувств иронизировал над гибелью Соломонова. Проректор СПбГУ по безопасности Д. В. Грязнов инициировал проведение проверки правоохранительными органами в отношении Белоусова, а в самом вузе прошла внутренняя проверка. Сам Белоусов отрицал свою причастность к аккаунту в одной из соцсетей.

В итоге ректором СПбГУ Николаем Кропачевым 2 июня был подписан приказ № 8759/2 об увольнении Белоусова М. С. в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 81 ТК РФ.

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