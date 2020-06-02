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Питерец.ру » Общество » Лагеря откроют

Лагеря откроют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
izhmama.ru
В Ленобласти заработают детские лагеря

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области заработают детские лагеря. Сначала с 12 июня начнут работу лагеря для сирот и детей медицинских работников, остальные откроются с 1 июня. Если эпидемиологическая ситуация изменится, открытие этих учреждений может произойти раньше или позже.

Кампания этого года будет заметно отличаться от предыдущих периодов. Требования окажутся серьезнее. Родителям необходимо взвесить, располагают ли они нужными ресурсами, чтобы отправить своего ребенка в лагерь, готовы ли взять на себя ответственность в изменившихся условиях. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

Власти стремятся к тому, чтобы обеспечить должный уровень безопасности во время пребывания детей в лагерях. Потому этому вопросу уделяется особое внимание. По словам Дрозденко, дети должны приехать из лагеря здоровыми и довольными.

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