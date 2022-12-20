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Питерец.ру » Общество » Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове

Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Новый год — для детей беженцев

Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей в Волхове, пункте временного размещения граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Новый Год — время исполнения желаний для детей и взрослых и праздник, безусловно, должен быть у каждого. Сегодня мы порадовали детей в Волхове, в скором времени поздравительные мероприятия пройдут и в пункте временного размещения в Тихвине. Хочется выразить отдельную благодарность подведомственным Комитету учреждениям, которые поддержали нашу инициативу и активно включились в проведение праздничных мероприятий, покупку для детей новогодних подарков. Огромное спасибо коллегам за неравнодушие и отзывчивость», — отметил председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев. 

Ребята с радостью встретили Деда Мороза и Снегурочку, которые увлекли их за собой в мир сказки. Вместе с волшебными героями дети рисовали картины на новогоднюю тему, искали затерявшиеся буквы, танцевали, пели песни и пытались уговорить капризную елку зажечь свои огоньки. Все без исключения получили подарки от Дедушки Мороза, а те, кому удалось особенно проявить себя в конкурсах, унесли с собой еще и приятные призы.

После праздничной программы дети познакомились со специальным оборудованием из арсенала Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и 148 пожарной части Волховского района ГКУ «Леноблпожспас», а спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога прокатили всех желающих на специальной технике.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волховский район
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