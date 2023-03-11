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Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов передал университету Бонч-Бруевича средства радиосвязи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В ходе визита в Петербург единоросс также провел встречу с ветеранским активом

Председатель Комитета Госдумы по обороне, депутат фракции «Единой России» Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил одно из старейших учебных заведений России - государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, в котором функционирует военно-учебный центр, где готовят специалистов военной связи по нескольким направлениям.

Ранее в региональную общественную приемную «Единой России» обратились представители вуза с просьбой оказать содействие в комплектовании одного из классов университета. Сегодня глава Комитета по обороне выполнил их просьбу, передав коллективу несколько образцов современных средств радиосвязи.

«Сегодня мы посмотрели учебно-материальную базу, поговорили с преподавательским составом, пообщались с ребятами. Пользуясь случаем, мы подарили университету для дальнейшего развития учебно-материальной базы несколько образцов современных средств радиосвязи, чтобы ребята обучались на этих современных средствах и чтобы навыки и знания студентов военно-учебного центра после выпуска полностью соответствовали тем задачам, которые стоят сегодня перед Вооруженными Силами нашей страны», - рассказал Андрей Картаполов.

В этот же день депутат встретился с ветеранским активом в Военном комиссариате Санкт‑Петербурга и вместе с представителями фонда «Суворов» вручил Александру Кувшинову - ветерану, участнику боевых действий в Республике Афганистан, подполковнику в отставке сертификат на приобретение. Александр Иванович подорвался на фугасе, в результате чего врачам экстренно пришлось провести парную ампутацию голени. С тех пор он является инвалидом I группы, и ему регулярно требуется менять протезы по причине их износа. Андрей Картаполов заверил, что со своей стороны будет держать этот вопрос на контроле и в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь.

«Мы провели встречу с ветеранским активом, пообщались, обсудили насущные вопросы, которые волнуют наших прославленных ветеранов. Комитет по обороне всегда во главе угла держит заботы, чаяния и нужды наших ветеранов, и мы вместе с нашими друзьями - фондом «Суворова» - находили, находим и будем продолжать находить возможности для их социальной поддержки», - заключил Андрей Картаполов.

Источник: Единая Россия
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