Около 2 тысяч семей по всей России получат поздравления с 8 Марта от бойцов с передовой благодаря молодежному крылу Народного фронта

Теплые слова для любимых. Представители молодежного крыла Народного фронта в преддверии 8 Марта навещают родственниц участников СВО в регионах России. Матерям, женам, дочерями и бабушкам бойцов волонтеры передают видеоопоздравления, записанные прямо на передовой, а также вручают цветы и подарки к празднику.
Добрые пожелания бойцы адресовали не только своим родным и любимым, но и всем жительницам России. Акция стартовала 3 марта и проходит в 21 регионе страны, в том числе – в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Одной из первых видеопривет от брата и букет тюльпанов получила жительница Санкт-Петербурга. Добрые пожелания боец передал не только для своей семьи, но и для всех, кто ждет родных на гражданке.
Пожелания от брата в такой необычной форме, по словам родных – лучший подарок.
Кроме того, по традиции участники молодежного крыла Народного фронта 8 марта поздравят с Международным женским днем жительниц, которые встретят праздник на работе: врачей, водителей общественного транспорта, работниц ЖКХ, продавцов, сотрудниц силовых ведомств и МЧС. А также - женщин из семей переселенцев. Например, в Донецкой Народной Республике представители Народного фронта и Народной дружины уже начали вручать жительницам праздничные букеты. Они поздравили прохожих на улицах, автоледи и пассажирок общественного транспорта. Праздничная акция продолжится здесь и 7 марта.
Всего благодаря молодежному крылу Народного фронта видеоприветы от родных с фронта получат около 2 тысяч семей России.