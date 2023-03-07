Около 2 тысяч семей по всей России получат поздравления с 8 Марта от бойцов с передовой благодаря молодежному крылу Народного фронта

Теплые слова для любимых. Представители молодежного крыла Народного фронта в преддверии 8 Марта навещают родственниц участников СВО в регионах России. Матерям, женам, дочерями и бабушкам бойцов волонтеры передают видеоопоздравления, записанные прямо на передовой, а также вручают цветы и подарки к празднику.

Добрые пожелания бойцы адресовали не только своим родным и любимым, но и всем жительницам России. Акция стартовала 3 марта и проходит в 21 регионе страны, в том числе – в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

- В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы» мы регулярно доставляем гуманитарную помощь ребятам на передовую и со многими на связи. Понимаем, что бойцы сильно скучают по своим семьям. Видим, как они реагируют, когда получают детские рисунки или письма, иногда даже со слезами на глазах, и знаем, на сколько это важно. Поэтому у нас появилась такая идея с видеоприветами, решили реализовать ее перед праздником, - рассказал руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Одной из первых видеопривет от брата и букет тюльпанов получила жительница Санкт-Петербурга. Добрые пожелания боец передал не только для своей семьи, но и для всех, кто ждет родных на гражданке.

- Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим женским днем, желаю что бы все ваши мужчины вернулись домой и вернулись очень скоро. Желаю вам счастья, желаю вам побольше уверенности в нас и то, что скоро мы вернемся отсюда с победой! - сказал военнослужащий в праздничном видеопоздравлении.

Пожелания от брата в такой необычной форме, по словам родных – лучший подарок.

- Это были тяжелые 2 года, мы остались с братом единственные в семье. Очень тяжело, он мне говорил, что хочет уйти на фронт. Я его конечно отговаривала, ведь там война, но он решил, что надо идти родину защищать. Молодец, я им очень горжусь, но очень переживаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо вам большое, что поздравили и передали весточку от брата. – поблагодарила Народный Фронт сестра бойца из Санкт-Петербурга Рената.

Кроме того, по традиции участники молодежного крыла Народного фронта 8 марта поздравят с Международным женским днем жительниц, которые встретят праздник на работе: врачей, водителей общественного транспорта, работниц ЖКХ, продавцов, сотрудниц силовых ведомств и МЧС. А также - женщин из семей переселенцев. Например, в Донецкой Народной Республике представители Народного фронта и Народной дружины уже начали вручать жительницам праздничные букеты. Они поздравили прохожих на улицах, автоледи и пассажирок общественного транспорта. Праздничная акция продолжится здесь и 7 марта.

Всего благодаря молодежному крылу Народного фронта видеоприветы от родных с фронта получат около 2 тысяч семей России.