«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники», – отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

«Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – заключил он.

«Я полностью поддерживаю данную инициативу, как и любую возможность поддержать наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, здесь, на периферии, мы стараемся оказывать всестороннюю помощь их семьям, но, чтобы ни говорили, самое важное для матерей, жён и детей - весточка с фронта. Надеюсь, в скором времени уже удастся решить этот вопрос и такие долгожданные весточки смогут получить все», - сказал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Антон Соловьев.