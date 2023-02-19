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Питерец.ру » Общество » Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры

Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Сторонники «Единой России» организовали медосмотры для членов семей мобилизованных военнослужащих

Накануне Дня защитника Отечества сторонники «Единой России» проводят акцию «Медицинский десант» - с 15 по 26 февраля специалисты-медики выезжают в военные городки, а в лечебных учреждениях города организованы приёмы членов семей военнослужащих.

В Приморском районе родственников мобилизованных петербуржцев проконсультировали в частной клинике позвоночника доктора Разумовского. Клиника продвигает принципы безоперационного лечения позвоночника, с пациентами работают 50 специалистов, среди которых врачи высшей и первой категории. Главный врач клиники Михаил Разумовский рассказал, что в рамках акции можно записаться на прием в том числе к неврологу или ортопеду в зависимости от жалоб пациента. «В нашей клинике мы имеем возможность предоставить индивидуальный подход к проблеме пациента, создать необходимые условия для того, чтобы тщательно провести исследования, определиться с диагнозом и назначить необходимое лечение. Длительность приема составляет один час. Врач тщательно изучает клиническую картину, проводит осмотр и выдает подробное заключение с рекомендациями по обследованию. Кроме того, все пациенты, могут повторно обратиться в клинику, чтобы мы закончили решать их проблему», - рассказал он.

Секретарь Приморского районного отделения партии Инесса Волкова в преддверии Дня защитника Отечества пожелала нашим бойцам крепости духа, доброго здоровья, теплоты и любви ближних. «А мы позаботимся об их здоровье», - сказала она.

Супруга участника спецоперации Елена Викторовна, который сейчас проходит лечение в госпитале, рассказала о том, что с октября пребывает в тревожном состоянии. «Нас поддерживали, мы держались, к нам не были равнодушны. Такое внимание к нашей семье, к ситуации неожиданно приятно. До сих пор продолжают о нас беспокоиться, это вселяет в нас и нашу семью уверенность, что мы не одиноки, есть к кому обратиться, есть, кто позаботится и поможет», - сказала она.

«Медицинским десантом» в Приморском районе будут охвачены 200 семей мобилизованных петербуржцев. В акции на территории района участвуют также Стоматологическое поликлиническое отделение № 7 (городской поликлиники № 114) и ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.

Аналогичные приёмы по инициативе сторонников партии проходят и в других медицинских учреждениях города. Секретарь Кронштадтского районного партийного отделения Юлия Лёвина сообщила, что единороссы организовали оповещение семей военнослужащих об акции. «Сделали всё для того, чтобы обеспечить им осмотр врачей - специалистов в этом санатории, и потом предложили определенные услуги, которые требуются конкретным детям», - сказала она. К примеру, в детском санатории «Аврора» в Кронштадте в течение двух дней проходил педиатрический осмотр детей. «У нас осматриваются дети узкими специалистами: иммунологом, аллергологом, гастроэнтерологом, пульмонологом и педиатром. Мы также даём направления на необходимые анализы и обследования, которые ребенок может пройти в нашей детской поликлинике, и предлагаем детям пройти санаторно-курортное лечение в нашем санатории», - сообщил главврач санатория Петр Нарчук.

Источник: Единая Россия
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