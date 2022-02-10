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Питерец.ру » Общество » В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти

В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти

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38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
gge.ru
В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти

Главгосэкспертиза России выполнила проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 2-этажного здания инфекционного отделения Центральной медико-санитарной части № 38 ФМБА России.

В структуру единственного государственного учреждения здравоохранения города Сосновый Бор Ленинградской области входят: стационар с отделениями дневного и круглосуточного пребывания, детская и городская поликлиники, отделение профилактики, женская консультация, родовое отделение, Covid-отделение и другие подразделения. Здание инфекционного отделения 1970 года постройки – одно из первых сооружений больничного городка – давно требует проведения капитального ремонта.

В ходе реализации работ, сметную стоимость которых подтвердили в Главгосэкспертизе России, отремонтируют кровлю, отмостки и цоколь корпуса, заменят двери, окна, внутренние перегородки, напольное покрытие и сантехнику, отремонтируют стены и потолки в помещениях. Также планируется заменить внутренние инженерные сети, электропроводку, отопительные приборы и другое оборудование, установить приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечить в здании условия доступной среды.

Генеральная проектная организация (исполнитель) – ОАО «Авангард». Заказчик – ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства».

Источник: Главгосэкспертиза
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