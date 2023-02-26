В Волхове презентовали сайт с интерактивной картой паломнических маршрутов для молодежи.

Новая карта включает в себя семь районов: Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Киришский, Бокситогорский и Кировский.

Сейчас открыто пять маршрутов, среди которых пешие, автомобильные, туры одного и нескольких дней. Так, в частности, посетителям сайта предложат тур по Лодейному Полю как родине Балтийского флота, маршрут «Душа Волхова» по монастырям и тур «Память времени» в Тихвинском районе, посвященный годам Великой Отечественной войны.

Проект «Святые тропы» был создан в июле прошлого года при поддержке Фонда президентских грантов. Он призван создать молодёжное паломническое движение через знакомство со святынями и памятными местами Тихвинской епархии. Инициатор проекта — Приход храма великомученика Пантелеимона села Колчаново Волховского района совместно с отделом по делам молодежи Тихвинской епархии при содействии регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества.