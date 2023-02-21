Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России

Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном паспорта жителям Мариуполя, принятым в гражданство Российской Федерации. Обладателями новых паспортов стали пожилые люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Многие из них потеряли жилье, имеют проблемы со здоровьем. Они прибыли в Петербург в январе этого года и временно разместились в Доме ветеранов войны и труда №1. Всем гостям обеспечено проживание в отдельных комнатах, питание, медицинское и социальное обслуживание, организация досуга. Также им оказывается содействие в оформлении необходимых российских документов.

«В июне прошлого года Мариуполь и Санкт‑Петербург стали побратимами. За это очень короткое время мы стали родными. Вместе трудимся над восстановлением вашего родного города и обязательно шаг за шагом восстановим мирную жизнь на Донбассе», - сказал глава города. Он отметил, что встреча проходит в историческом здании Смольного, где, в том числе, работал уроженец Мариуполя - Андрей Александрович Жданов. На время его руководства Ленинградом пришлись тяжелейшие годы блокады.

Губернатор напомнил, что с момента установления побратимских связей Петербург многое сделал для восстановления Мариуполя. Всего Северная столица восстанавливает в городе-побратиме 37 объектов. К 1 сентября открыты 3 школы, 3 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета, возрожден большой городской фонтан, установлен памятник Александру Невскому. В его постамент вмонтирована подкова – бронзовая копия подковы коня знаменитого памятника «Медный всадник». В Мариуполе также будет создан фонтан по аналогии с фонтаном-шутихой в Петергофе.

К 1 января 2023 года восстановлены и заселены 8 домов, в которых запущены 24 лифта, сдан Центр детского творчества. К 1 марта планируется ввести взрослую и детскую поликлиники, онкологический центр. По Мариуполю уже ходят петербургские автобусы, а весной планируется запустить трамвайное движение, в том числе один легендарный ленинградский ретро-трамвай.

Обеспечена слаженная работа по организации сбора гуманитарной помощи жителям Мариуполя - из Петербурга отправлено более 200 тонн груза. За минувшее лето почти 1,5 тысячи детей и подростков из города-побратима отдохнули в детском оздоровительном комплексе «Дружных». Ребята также приезжали на осенние и зимние каникулы, а теперь их ждут на предстоящие весенние. Мариупольские дети получили к Новому году подарки из Северной столицы. Петербург налаживает видеоконференцсвязь, чтобы проводить онлайн-уроки для школьников Мариуполя. Город также взял на себя дополнительные обязательства по ремонту Дома пионеров, где будет построен бассейн.

Участники встречи поблагодарили петербуржцев за гостеприимство, комфортное размещение, заботу и теплое, по-настоящему братское отношение.