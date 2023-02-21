ента новостей

14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
13:17
Симфонический оркестр Ленобласти представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества
13:15
«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
11:49
В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже
11:13
Займутся реабилитацией раненых
11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
09:36
Что с ростом зарплат?
09:29
Спасатели обыскивают филиппинский вулкан после обнаружения обломков пропавшего самолета Cessna
23:14
Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24
19:10
В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества
17:17
На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков
17:15
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
17:13
В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции
15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России

Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство Российской Федерации

Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном паспорта жителям Мариуполя, принятым в гражданство Российской Федерации. Обладателями новых паспортов стали пожилые люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Многие из них потеряли жилье, имеют проблемы со здоровьем. Они прибыли в Петербург в январе этого года и временно разместились в Доме ветеранов войны и труда №1. Всем гостям обеспечено проживание в отдельных комнатах, питание, медицинское и социальное обслуживание, организация досуга. Также им оказывается содействие в оформлении необходимых российских документов.

«В июне прошлого года Мариуполь и Санкт‑Петербург стали побратимами. За это очень короткое время мы стали родными. Вместе трудимся над восстановлением вашего родного города и обязательно шаг за шагом восстановим мирную жизнь на Донбассе», - сказал глава города. Он отметил, что встреча проходит в историческом здании Смольного, где, в том числе, работал уроженец Мариуполя - Андрей Александрович Жданов. На время его руководства Ленинградом пришлись тяжелейшие годы блокады.

Губернатор напомнил, что с момента установления побратимских связей Петербург многое сделал для восстановления Мариуполя. Всего Северная столица восстанавливает в городе-побратиме 37 объектов. К 1 сентября открыты 3 школы, 3 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета, возрожден большой городской фонтан, установлен памятник Александру Невскому. В его постамент вмонтирована подкова – бронзовая копия подковы коня знаменитого памятника «Медный всадник». В Мариуполе также будет создан фонтан по аналогии с фонтаном-шутихой в Петергофе.

К 1 января 2023 года восстановлены и заселены 8 домов, в которых запущены 24 лифта, сдан Центр детского творчества. К 1 марта планируется ввести взрослую и детскую поликлиники, онкологический центр. По Мариуполю уже ходят петербургские автобусы, а весной планируется запустить трамвайное движение, в том числе один легендарный ленинградский ретро-трамвай.

Обеспечена слаженная работа по организации сбора гуманитарной помощи жителям Мариуполя - из Петербурга отправлено более 200 тонн груза. За минувшее лето почти 1,5 тысячи детей и подростков из города-побратима отдохнули в детском оздоровительном комплексе «Дружных». Ребята также приезжали на осенние и зимние каникулы, а теперь их ждут на предстоящие весенние. Мариупольские дети получили к Новому году подарки из Северной столицы. Петербург налаживает видеоконференцсвязь, чтобы проводить онлайн-уроки для школьников Мариуполя. Город также взял на себя дополнительные обязательства по ремонту Дома пионеров, где будет построен бассейн.

Участники встречи поблагодарили петербуржцев за гостеприимство, комфортное размещение, заботу и теплое, по-настоящему братское отношение.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
26-12-2019, 13:29
Беглов вручил петербуржцам государственные награды
2-06-2022, 11:48
Беглов побывал в Мариуполе
13-12-2022, 18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
3-10-2022, 16:32
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
92
Сегодня, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
124
Вчера, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
148
Вчера, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
Наверх