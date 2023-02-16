«Пробегловский» «Город+» снял видео о довольных условиями работы и зарплатой дворниках Петербурга

С начала года коммунальные службы Петербурга переходят на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Власти не смогли обеспечить достойные условия труда для дворников. Чтобы нивелировать негатив, Смольный распространяет положительные материалы в медийном пространстве.

Представители «Город+» поговорили с тремя работниками ЖКХ. Все они, как выяснилось, довольны зарплатами и теми условиями, которые им обеспечили власти.

«Девятого числа получил первую зарплату за январь месяц за отработанные 6 дней, 40 часов. У меня получилось 12964 рублей. За полный месяц получается где-то в районе 42000-43000. Это уже на руки за вычетом налога и профсоюзного взноса», – сообщил один из респондентов.

Однако сотрудники не сообщили о проблемах, которые возникают у работников. Так, оклад дворника составляет 29 тыс. рублей без вычета налогов. Остальные 20 тыс. можно получить только в качестве премии. Ее могут как дать, так и отнять. Например, один из работников по имени Николай сообщил СМИ о том, что отработал шестидневку на «голом окладе».

Также СМИ усомнились в заявлениях респондентов «Города+» о хороших условиях труда. Так, ранее журналисты были менее оптимистичны. Каждому дворнику выдают только один комплект формы на год. Если она намокнет, высушить получается не всегда – не все бытовки оснащены отоплением.

Комплименты в отношении работы Смольного просто объяснить. «Город+» финансируется на деньги администрации губернатора Александра Беглова. Таким образом, пока провластные проекты рассказывают о «достижениях» Смольного, в городе не хватает дворников. Многие не готовы к предложенным условиям. Это сказывается на качестве уборки снега.