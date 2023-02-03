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Ты Стрелков или Гиркин: как экс-глава Минобороны ДНР разрушил свою репутацию

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Опубликовал: Anton78
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Ты Стрелков или Гиркин: как экс-глава Минобороны ДНР разрушил свою репутацию

Экс-глава Минобороны ДНР и блогер Игорь Стрелков (Гиркин) за время работы в Донбассе отличился расхищением средств и связью с украинскими олигархами, а его рассказы о «героических» подвигах являются чистым вымыслом. Об этом рассказывают знакомые с деятелем офицеры, ставшие известными во время Русской весны.

Так, отставной руководитель Народного ополчения Донбасса Безлер отмечает, что последствия решений, принятых Стрелковым на старте конфликта, ощущаются до сих пор.

«Сейчас те населенные пункты, которые он бездарно слил в 2014 году той украинской армии, ЧВК "Вагнер" берут, сражаясь с нынешней армией Украины. Поэтому пусть он своим "лифчикам" рассказывает о своем «героическом прошлом» 2014 года. Трус, бездарь — вот и все. Вот мое личное мнение», — сказал Безлер.

Полковник также рассказал, что после бегства из Славянска Стрелков мог вывести свои силы в населенный пункт Дружковка и держать там оборону, но не сделал этого, а направился в более безопасную Горловку. В то же время брошенные на произвол судьбы подчиненные главы Минобороны ДНР отличились незаконной деятельностью: мародерством и кражей автомобилей у населения, на которых пытались уехать из региона.

Кроме того, отмечает Безлер, Игорь Стрелков и сам оказался не чист на руку. Так, полученные им средства в размере около 300 тыс. долларов, предназначавшиеся для нужд фронта, бесследно пропали. Причем известно о по меньшей мере двух подобных коррупционных эпизодах.

«Я эти деньги лично передал Стрелкову. Потом узнавал у своих ребят, что никто зарплат, денег, не получил», — рассказал офицер.

Заместитель главы Народной милиции ЛНР Виталий Киселев, хорошо показавший себя при обустройстве обороны Донбасса, также рассказал о нескольких «неудобных» случаях, бросающих тень на репутацию Стрелкова. В частности, он предположил, что бывший руководитель военного ведомства ДНР сдал противнику Славянск по договоренности с украинской стороной. Подтверждает это в том числе и тот факт, что уходящую колонну людей Гиркина не стали обстреливать, хотя враг имел все возможности для этого.

«Вы знаете, кто такой [генерал Сергей] Кривонос, да? Бывший командующий Сил специальной операции Украины. При чем он наш злейший враг, но он нам по чесноку сказал: он звонил [Виктору] Муженко (главе Генштаба Украины— Прим. ред.). Есть официальные данные и подтверждения тому, что на самом высоком уровне запретили наносить удар по этой колоне», — отметил Киселев.

При этом он объяснил, что Донецкую область в тот период курировал украинский олигарх Ринат Ахметов, который вместе с захватившим власть Петром Порошенко особое внимание проявлял к природным богатствам региона.  

«За что борьба была? За Юзовское хранилище газа, который они должны были добывать. Вот и все. В принципе, как бы понятная история. […] Почему у нас сегодня [складывается тяжела обстановка] в Горловке, в Авдеевке? Это следствие тех неумелых действий, которыми руководил министр обороны Гиркин или Стрелков. Не уважаемый нами человек», — сказал замглавы НМ ЛНР.

Особого внимание представителей ополчения Донбасса удостоилась и нынешняя деятельность Игоря Стрелкова. Сложив с себя полномочия военного министра, он переквалифицировался в блогера, разбирающего обстановку на фронте. И оценивая ход специальной военной операции он нередко критикует действия защитников региона.

«Это не уважаемый человек лично мной и ополчением Донбасса. Мы неоднократно общались по поводу его критики СВО и ярких высказываний о том, что тут что-то неправильно делается, что ему никто ничего не дает. У нас сразу просто возникает вопрос: ты Стрелков или Гиркин? Надо определиться: ты за Россию, правду, совесть и честь? Или за укропов топишь?», — заключил Виталий Киселев.

Ранее на критику спецоперации со стороны блогера обращал внимание и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. После серии высказываний Стрелкова о тактиках, применяемых ЧВК «Вагнер», он предложил экс-руководителю Минобороны ДНР встать во главе одного из отрядов «музыкантов». Такой шаг мог дать возможность показать его командные навыки в деле.

Тем не менее Стрелков сначала потребовал официальные переговоры с представителями «вагнеровцев», а затем, сославшись на неподобающее к себе обращение, отказался от поездки на фронт.

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