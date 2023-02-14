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Питерец.ру » Общество » Госинспекция труда начала серию проверок скандального комбината «Столовая №14» после жалоб петербуржцев

Госинспекция труда начала серию проверок скандального комбината «Столовая №14» после жалоб петербуржцев

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Госинспекция труда начала серию проверок скандального комбината «Столовая №14» после жалоб петербуржцев

Государственная инспекция труда подала две заявки на проведение проверок комбината «Столовая №14» из Санкт-Петербурга из-за отсутствия у работников организации обязательных медицинских освидетельствований и проблемы при увольнении сотрудников.

Ранее один из сотрудников «Столовой №14» заявил в трудовую инспекцию о помехах со стороны комбината при увольнении. По его словам, людям просто не отдают документы. В результате Госинспекция труда начала серию проверок, в ходе которых выяснилось, что у работников организации нет обязательных медосвидетельствований, а руководство госкомбинатанарушает трудовые права сотрудников.

Напомним, в августе 2022 года новым гендиректором «Столовой №14» был назначен Сергей Филиппов, который сразу обратился с заявлением в полицию. По его словам, экс-глава комбината Наталья Вихрова отказалась передавать ему документы об экономической деятельности организации. Позже в СМИ появилась информации о задержанииВихровой.

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