Суд взыскал с владелицы комбината школьного питания "Серна" 33 млн рублей за незаконную работу ресторана

Суд обязал владелицу комбината социального питания «Серна» Наталию Сорокину выплатить 33 миллиона рублей за семь лет нелегальной работы ресторана«Империя» в здании Администрации Калининского района.

В 2006 году Наталия Сорокина через свою компанию «Импульс» арендовала здание в Администрации Калининского района, в котором должна была открыть социальную столовую. В 2009 году столовая превратилась в ресторан «Империя», который был записан на еще одну компанию Сорокиной ПОВП «Натали». По документам фирма «Натали» взяла помещение в субаренду у «Импульса».

Таким образом, одна фирма Сорокиной оплачивала субаренду другой ее компании, а та переводила деньги на счет районной администрации. В 2013 году компания «Импульс» была закрыта, и «Натали» некому было оплачивать субаренду. Чиновники закрывали на это глаза, пока в 2020 году в ситуацию не вмешалась Контрольно-счетная палата.

Через два года Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал Наталию Сорокину выплатить штраф в размере 33 млн рублей.