Власти Петербурга не смогли организовать эффективную уборку города после субботнего снегопада - СМИ

В субботу утром, 11 февраля, Петербург погрузился в снежный коллапс. Передвигаться по городу автомобилистам и пешеходам затруднительно. Это говорит о том, что коммунальщики не смогли обеспечить качественную уборку снега и наледи на улицах города, отмечают СМИ.

Синоптики предупреждали о непогоде ранее. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что на дорогах сохранится гололедица. Однако в администрации Александра Беглова не прислушались к прогнозам.

Неэффективная работа коммунальщиков в зимний период уже стала системной проблемой для петербуржцев. Журналисты постоянно сообщают о новых «коллапсах». Напримерпосле прошедшей накануне метели в городе фиксировалимногочисленные аварии. Однако исправлять ситуацию с организацией уборки снега в Смольном не спешат.